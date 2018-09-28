林夢客船與汶萊捷艇相撞 3成人1男童墜河溺斃









（林夢27日訊）一艘載客船與汶萊捷艇相撞後，導致3名成人和1名7歲男童罹難，另22人獲救。

這起奪命意外是於週四下午2時許，在甘榜林巴古比南的雙溪辛邦迪加一帶發生，即距離汶萊摩拉3海里的大馬水域勞翁布翁布，從該處須花45分鐘水路才能抵達林夢水警碼頭。

事發時，涉禍的林夢載客船載著6名乘客，而船上2名大馬人，即7歲男童阿旺蘇克里和21歲青年莫合末納茲米在跌入河中後便失去蹤影。

至於汶萊捷艇則載有20名乘客，包括4名女乘客和14名男乘客，當時，該捷艇正從淡武隆前往斯里巴加灣途中。船上的兩名女乘客在事發時也墜入河中溺斃。

其他的汶萊傷者和乘客獲救後，有者已被送回汶萊。

林夢消拯局及約50名村民得知有人失蹤的消息後，便積極投入搜尋行動，而林夢水警、林夢民防部隊和汶萊消拯局各派出兩艘船及拯救人員，此外，汶萊當局也派出另兩艘救護船和一架直升機參與搜尋與拯救行動。

兩名汶萊籍死者為現年47歲的拉斯瑪哇蒂瑪納夫和60歲的沙娜麗莎（60歲），他們的遺體是於下午4時許被尋獲，過後已被送往林夢醫院太平間。

至於男童阿旺蘇克里的遺體則是於於下午5時30分在事發地點100公尺水域被消拯局蛙人尋獲，而21歲死者莫哈末納茲米的遺體則是於下午5時51分尋獲。

另有消息指出，有兩名汶萊人也在這起事故中蒙受重傷。

過後，林夢警區主任波克里受詢時指稱，這是林夢首次發生的嚴重船禍，而當局已把4名船客死亡一事列為突然死亡案件。