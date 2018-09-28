5月剛辭陸交會主席職 前森大臣上陣波補選

（芙蓉28日訊）聯邦土地發展局前主席兼前森州大臣丹斯里莫哈末依沙沙末宣佈，他將以獨立人士身分上陣波德申區國會議席補選。

《當今大馬》報導，他是接受《每日新聞》訪問時，指他將於週五正式宣佈。

莫哈末依沙沙末是從1978年起開始擔任巫統直落甘望區部主席直至2017年，與此同時，他曾於1982至2004年期間出任森州大臣一職，而直落甘望正是波德申國會選區的舊稱。

他於2005年舉辦的巫統黨選中，以最高票當選副主席，但後來因為涉及賄選罪成，而被撤銷黨職。從此，他沉寂多年，直至2009年通過峇眼檳榔州席補選勝出，才在時任首相納吉的支持下重返政壇，並受委聯土局主席。

峇眼檳榔是波德申國會選區下的一個州議席。

不過，他在擔任聯土局主席6年期間，該局曾爆發多宗醜聞，而環球創投（FGV）公司更因此股價大跌，使得國陣的墾殖民票大受影響，而其聯土局主席任期也於去年1月屆滿後，不獲續任。

當時，他還保留環球創投（FGV）主席職，直到2017年環球創投爆發董事局內訌，他才辭去環球創投主席職，改任陸路公共交通委員會代主席。

當希盟於509大選取代國陣執掌中央政權後，他才在新任交通部長陸兆福的限令下，於5月辭去陸交會主席職。

安華指依沙問題人盡皆知

公正黨候任主席安華強調，任何人只要符合資格都能出征補選，而他相信有關莫哈末依沙的“問題”，是眾所周知的事情，因此，就讓選民自行選擇。

“在民主制度下，他有資格參選，所以我不會多說。”

他週四首度到芙蓉為淡米爾電影主持首映禮後，在記者追問下作出以上回應。他也說，他的競選不牽涉政府競選機制，就讓非政府組織和政黨去做該做的事情。