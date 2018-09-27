持迫擊砲彈探妻兒 男子與警對峙3小時

（居鑾27日訊）40歲國家反毒機構前成員與妻子分居後，欲探望6個月大的兒子時，卻帶著一枚軍用練習的迫擊砲彈和巴冷刀上門脅迫，與警方僵持近3小時，造成一名警員右手受傷後被捕。

這名巫裔男子於今日7時許持械到居鑾綠園，要求妻子讓他入內探望兒子，相信是男子情緒過於激動，而且曾有家暴的行為，嚇得妻子不敢開門讓他進入，雙方起口角。

男子在爭執中取出武器威脅，妻子隨即報警處理。

警方接獲投報上門勸說，男子依然不放下武器投降，頑固拒捕，最終被警方以武力制伏。

事後，警方發現他除了手持武器，還帶有一個裝滿刀具和其他武器的背包。

居鑾警區主任莫哈末阿都在警方行動結束後在記者會說，男嫌犯與妻子分居已久，兩人的離婚手續也在辦理中，今日嫌犯突然起意欲探望孩子。

有犯罪前科

他指出，嫌犯所持的迫擊砲屬於軍用練習彈，經檢驗後證實僅能用於練習發射，並不會引起爆炸。

“至於嫌犯如何得到這枚砲彈，有待調查。”

他說，警方懷疑嫌犯吸毒，因此進行尿檢，結果尚未出爐，尚不能斷定對方是否有吸毒。

不過，他指出，警方根據初步調查發現，嫌犯曾有犯罪前科。

警方將援引1971年軍火法令8更重刑罰條文，1958年腐蝕品、爆炸物及危險武器法令6條文以及刑事法典506刑事恐嚇條文展開調查。(CBH)

居民被疏散 有家歸不得

由於受砲彈威脅，居鑾綠園中價屋區的居民在警方到場後，立即被疏散，以致眾多居民有家歸不得。

被疏散的人群不知道警方的行動將持續多久，在烈日下暴曬長達3小時。

警方的調查小組最終在下午1時50分收隊，居民紛紛返回家中。

居民指出，事發家庭經常產生劇烈的爭執，影響鄰里。

他們也指出，警方在事發時，拉起警戒線的路段是當地主要進出的道路，造成居民無法外出，帶來諸多不便。