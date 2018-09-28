【歲月劉聲】快還PTPTN“救國”

在短短的一個多月內，首相敦馬哈迪兩度表達極為不滿那些拖欠國家高等教育基金（PTPTN）的借貸者，他這回更怒斥他們“無恥”。

由此可見，對持續高喊國債高企的希盟政權來說，PTPTN被拖欠巨額貸款給國家財務所帶來的負累日趨嚴重，甚至可能衝擊國家經濟。

記得敦馬於8月11日出席馬來西亞學生領袖峰會時透露，PTPTN遭借貸者拖欠高達390億令吉，這筆巨額欠款與一個大馬發展公司（1MDB）的債務堪稱不相上下。

當時敦馬向那些欠款者喊話“政府借錢給你們進大學後享有最好的教育、工作機會與生活，但貸款卻被一直拖欠不還”；他因而警告那些欠錢不還的借貸者，今後很難再獲貸款。

敦馬本月20日出席工藝大學的日本科技學院開放日時表示，他替那些至今仍拖欠PTPTN貸款共達360億令吉（比他上回所透露的390億令吉，減少30億令吉）的借貸者，深感羞恥。

他指出，為了協助清寒學生有機會接受高等教育包括出國深造，政府提供獎學金或教育貸款，但不幸的是，他們學成回國卻拖欠不還貸款；他說：“我很慚愧，但他們沒有，尤其是他們有固定的高收入，有能力償還貸款，卻不想還錢。”

話又說回來，PTPTN雖不分種族地借貸資助各族學子完成高等教育，但有關計劃實質上旨在執行“土著議程”，提升馬來人的社會經濟地位，這就說明為何某個特定種族的受惠人數佔多，也自然被指為最大欠款群體。

或是因為如此，敦馬意有所指地慨嘆當這類事情（拖欠不還PTPTN）發生時，它被視為這個特定族群的“典型”，這種欠款行為顯示有關人士並不值得信任，並衍生負面的看法。

他說：“不僅僅是你自己，而且其他人也被污蔑了，只因你不值得信任。”

當敦馬對PTPTN欠款者拋出“狠話”後，前首相納吉隨即為他們發聲，他認為PTPTN借貸者不應因未攤還貸款而被希盟政權斥為沒有信用，而連累自己族群受辱，更何況他們期待入主布城的希盟兌現“不需攤還貸款”的大選承諾。

不再拖欠PTPTN等同愛國？

在希盟“百日新政”的十大承諾之第六項，除了廢除PTPTN欠款者被列入禁止出國的移民局黑名單，還允許月入少於4000令吉的借貸者可暫緩攤還欠款。（在踐諾廢除黑名單後，希盟政權的教育部長馬智禮卻於5月31日宣佈，由於國債高企，月入少於4000令吉的借貸者仍須繼續繳還PTPTN欠款，直至另行安排為止。）

納吉非議希盟還未當權時曾慫恿PTPTN欠款者不要攤還貸款，如今上台後竟責罵借貸者拖欠不還。

儘管如此，納吉仍勸請PTPTN借貸者，根據本身的經濟能力攤還貸款。

由於不滿納吉的反嗆，馬智禮表明，欠債還錢是關乎人格和道德問題，即使每月僅攤還10令吉也行，無論希盟競選宣言的內容是什麼，一旦已借貸，就須盡力攤還；他補充說，伊斯蘭教義也強調穆斯林必須繳還貸款。

因此，馬智禮奉勸某些人士包括反對黨，勿再把PTPTN被拖欠巨額貸款一事與希盟的競選宣言混為一談。

PTPTN淪為“無償貸款”，或被新任PTPTN主席旺賽夫指此乃國陣前朝所留下的“遺債”，對希盟政權來說，委實像是“燙手山芋”。

際此國債破兆令吉，國庫更形空虛，拖欠PTPTN的借貸者若被敦馬和馬智禮感召而“知恥”，儘快償還欠款，等同捐獻“希望基金”，不啻是救國與愛國。

文/劉漢良