爛賭兒害全家 父嘆斷了關係 脫不了債





（吉隆坡27日訊）一名傷心父親淚訴，24歲次子於2016年誤交損友後染上賭癮，積欠近百萬令吉債務，家人變賣所有產業、掏光積蓄，還不惜背負罵名到處向親朋戚友借貸，為兒子償還逾80萬令吉欠債，並於同年脫離親子關係；豈料次子竟不知悔改，仍繼續向大耳窿借錢，以致住家於今年9月23日再次接獲多張催債傳單，不僅讓家人終日活在恐懼中，母親更因此患上憂鬱症，一個賭字導致家破天倫毀。

父親黃印江（55歲，生意人）強調，他們一家已經於兩年前和次子黃國薦（Ooi Kok Jian）脫離關係，其一切行為與家人沒有關係，大耳窿想要怎麼對付他都悉聽尊便，無需告知他們，更不要再來找他們家人麻煩。

他指出，兒子兩年前欠下大筆債務的陰影在他們心中揮之不去，當時大耳窿為了討債而使出鎖門、潑漆、電話騷擾、恫言燒屋、威脅殺人、在屋外貼滿印有肖像的傳單與報等激烈行徑，嚇得他們有家歸不得，擔心回家就會遭遇不測。

他說，他育有5名兒子，為了給次子一次機會，從2016年至2017年期間，其他幾個兒子不惜拿出全部積蓄，夫妻倆則變賣旗下所有店屋、土地等產業，還拉下臉皮向身邊的親戚朋友借錢，湊到80萬令吉償還給25組大耳窿，而次子也不再回家。

母患憂鬱症

黃印江於今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下召開記者會指出，他早於2016年杪已登報與次子脫離父子關係，而幾個兒子也因為害怕再度遭大耳窿盯上，因此各分東西在外居住，沒有想到現在又再次看到討債傳單，勾起家人心中最不想記起的慘痛經歷。

他哽咽說道：“我們的家庭本來很幸福快樂，家人的關係和睦，但自從次子欠了大耳窿，我們這個家就經常發生爭吵，兄弟關係也破裂，我的老婆也因為這件事患上憂鬱症，每天晚上睡不著；就連親戚也疏遠我們，因為擔心我們會再開口借錢，這種生活真的很痛苦。”

他披露，兒子染上賭癮欠下大筆賭債這件事令他感覺非常羞恥，基於他們是生意人，原本並不打算召開記者會公諸於世，奈何兒子死性不改，未免會再連累家人，因此決定豁出去，再次澄清次子已經與他們沒有絲毫關係。

“我希望大耳窿能夠有良心一點，不要再來騷擾我們，也不要再借錢給他，因為他就是一個騙子，借錢的時候撒謊說爸爸可以還，唯有大耳窿不要再借錢，砍斷他的來源才能阻遏他。”

損友帶到賭場賭博

黃印江指出，次子從小到大都是蠻勤奮乖巧的孩子，直到兩年前交到損友帶他到賭場賭博才個性大變，而那位朋友更因為賭輸錢而自殺身亡，原以為次子能夠醒悟，卻沒想到還是一錯再錯。

他以“騙子”形容次子，指每當需要家人幫忙還債時就會聲聲懺悔，再三保證會改過，甚至不惜下跪或甘願被打，但其實都是謊言，之後又會重蹈覆轍，讓家人傷透了心。

他說，兒子第一次賭博時候贏了8萬令吉，相信是初嘗甜頭才會讓他之後越陷越深，還試過冒用他的名義向親戚或供應商借錢，訛稱是要現金周轉，讓他信用破產。

“為了幫他還債，我現在還欠親戚朋友約20萬令吉，我還有其中一個孩子在蘇聯念醫科最後一年，但是家裡已經沒有錢了，原本是打算讓他中斷學業，幸得我的妹妹幫助資助學費。”

黃印江表示，次子的濫賭行為簡直把整個家害慘了，他們已經不想和他有任何瓜葛，更不想得知他的消息，只想恢復正常的生活，不用再提心吊膽。

張天賜：291投訴涉款2700萬

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜指出，截至今年9月，他們已接獲291宗有關大耳窿的投報，涉及金額高達2700萬令吉。

其中，有高達231宗是華裔，佔了總案件的逾80%，相比起去年增加了超過10%，意味著借大耳窿的問題在華人社會越來越嚴重。

他提醒所有大耳窿，借了錢後，就去找借貸人討債，不要去騷擾無辜的家屬，否則他不介意把案件轉交給警方處理。

張天賜也警告大耳窿，不要再借錢給黃國薦，因為對方根本沒有能力攤還，倘若大耳窿不聽勸告，就自行承擔責任，不要騷擾家人。