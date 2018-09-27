當場道歉撤回文章 林冠英前鋒報和解





（檳城27日訊)前任檳州首席部長林冠英在3年前就《馬來西亞前鋒報》刊登一篇題為“游離選民是造王者？”（pengundi atas pagar jadi penentu?）文章起訴該報誹謗案，今日辯方在案件開審前向林冠英道歉，雙方達致和解，高庭法官拿督羅絲拉育將於11月23日判決賠償數額。

在這起訴訟案中，林冠英把《馬來西亞前鋒報》及撰寫該篇文章的新聞編輯祖基菲嘉里爾列第一及二答辯人。林冠英指《馬來西亞前鋒報》在2015年4月10日刊登在報章及該報網站的一篇文章“游離選民是造王者？”，指當時的伊斯蘭保留地是由檳州首席部長所監督，任何發展須獲得他的批准，實際上這應由檳州宗教理事會管理，就如國陣時期。他在同年9月10日入稟法庭提出訴訟。

祖基菲嘉里爾今日代表自己及該報館向林冠英念出道歉聲明，即道歉、撤回有關文章及不再重複有關言論，獲林冠英接受，之後兩人互相握手。

林冠英的代表律師是拿督慕勒里，而辯方代表律師為拿督樂沙哈山，法官訂在10月18日讓訴方提呈所要求賠償數額的書面陳詞，11月1日讓辯方提呈答覆，而11月23日裁決有關賠償數額。

財政部長林冠英今日在妻子周玉清、行政議員彭文寶及支持者等陪同下出庭。

林冠英過後在庭外說，辯方向其道歉還他一個清白，辯方文章的有關言論是誹謗及不真實的，他們也將會登報道歉，而對於其它類似的誹謗事件，將會考慮提出訴訟。