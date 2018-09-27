自行吸納SST 每半小時40仙 檳島停車費沒調漲





（檳城27日訊）檳島市政廳將吸納停車固本被徵收的6%銷售與服務稅（SST），預計每月需承擔3萬6000令吉。檳島停車費依舊保持在每半個小時40仙。

檳島市長拿督尤端祥今日主持檳島市政廳例常會議後召開記者會時說，市政廳每月徵收的停車費為逾60萬令吉，需繳交的SST約3萬6000令吉。

每月料承擔3.6萬元

當天會議也通過在丕峻路（Jalan Phee Choon）設立臨時固定小販中心，除了安頓原有6個攤位外，也安置從其他地方遷到該處的4個食物攤位。小販們每月執照費為45令吉。

該小販中心已設立，檳島市議員王宇航說，4個遷到該處的小販，部分起初反對搬遷計劃。

“不過他們之後都對新地點感到滿意，因為生意量有所增加。這是因為該處有更好的基本設施，顧客也可在更好的環境下享受美食。”

拆除違建遮棚前已通知 檳市長：非針對業者

針對五條路5間商店因非法增建遮棚而於昨日遭市政廳拉隊拆除一事，尤端祥指這是市政廳長期都在執行的任務，並不是針對業者，而且在執法前都已給予通知。

根據在場的相關官員報備，市政廳一年前已開始通知相關商店業者，共發出兩次的通知。“我們已和業者們會面並向他們解釋。我們已給對方非常充足的時間。”

鄧智偉：須徵用現有道路 建電車將嚴重影響交通

檳島市議員鄧智偉發表休會演詞時說，最近有許多有關哪種公共交通更適合檳州的討論，一些人認為電車（Tram）比輕快鐵更加適合。

“那些支持電車的人必須認清一些事實，檳城的道路非常狹窄，因此，新的路線別無選擇，必須沿著現有的道路方向而建，以盡量減少對社會造成的影響及建設過程中出現問題。”

他說，如果要在地面建有軌電車，我們別無選擇只能徵用現有道路為電車軌道。

“原有的道路被用作電車軌道後，將嚴重影響現有交通，雖然我們有意減少路上的私家車，但如果故意為駕車人士造成痛苦以鼓勵他們轉用公共交通，這做法是不正確的。”

他說，電車所造成的交通意外也必須關注，比如墨爾本在2017年就發生了近2000起的電車交通意外，而且電車在當地存在了100多年，公眾意識可說已非常成熟，但為何涉及電車相關的交通意外事故卻節節上升？

“你能想像它會對沒有電車經驗的檳城人造成怎麼樣的混亂嗎？”