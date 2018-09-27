馬中沒引渡協議 私人方法帶回劉特佐









（紐約27日訊）首相敦馬哈迪指出，馬來西亞正嘗試通過私人方法，以將潛逃的大亨劉特佐帶回馬來西亞提控。

“由於馬來西亞和中國沒有簽署正式的引渡協議，政府唯有如此做。”

他於週三在美國的外交事務理事會對話會上受詢時坦言，馬來西亞指責劉特佐被中國隱藏，所以這是很棘手的事。

指劉被中國隱藏

“所以，我們正在嘗試通過一些私人方法，以將劉特佐從中國帶回馬來西亞。”

外交事務理事會是美國的一個智囊團，美國政府領導人經常向它尋求外交政策方面的建議。

詢及中國為何不把劉特佐遣返馬來西亞時，馬哈迪表示他不清楚此事。

警方於8月間以挪用用一個馬來西亞發展公司資金罪名提控富商劉特佐和他的父親丹斯里劉福平。

劉特佐和劉福平因涉及盜用一個馬來西亞發展公司資金，而被警方商業罪案調查部及總檢察署控以洗黑錢罪名。

總檢察署以8項洗黑錢罪名提控劉特佐；劉福平則被控一項洗黑錢罪名。

預測巫統因退黨潮瓦解

馬哈迪預測，為人們所厭惡的巫統，將因為有更多的黨員退出而會瓦解。

這名前巫統主席是在詢及巫統領袖被長期調查，在某程度上會否造成國內政治格局動盪不安的問題時，如此回應。

“巫統現在已經支離破碎，它將瓦解。巫統再也沒有未來，因為人們討厭巫統，這也為何他們（在最近的大選中）如此強烈支持反對黨。”

也是希望聯盟主席的馬哈迪說，前首相兼前巫統主席拿督斯里納吉告訴他“錢是王道”（cash is king），這是他退出巫統的主要原因。

“他（納吉）很早的時候告訴我‘錢是王道’。當你說‘錢是王道’，那即是認為貪污是沒有問題的。我從那時候就決定不再留在黨（巫統）。”

“這個男人認為他永久成為馬來西亞首相，同時不會遭受到任何對付。他甚至沒有掩飾他偷錢的事實。 全世界都知道他偷了錢，可是，若果你告訴他他偷錢，他笑了。”

“但我們已經證明錢不是王道。人民的意志將戰勝金錢。”

詢及巫統是多麼腐敗時，馬哈迪表示非常嚴重。

“這非常深，他已經破壞了黨的領導（和）甚至普通黨員，因為他給了他們錢──所有人都免費獲得金錢或其他東西。”

“行政機制也受到破壞。他讓（政府）行政人員為他的黨服務，為他的黨競選。這不是他們應該做的。當然，他們應該接受當選政府的指示，但不能為黨競選。”

“他們支持他，是因為一些人對獲得更多錢感到滿意。”

不認同特朗普做法 指貿易戰非好方式

馬哈迪強調，他並不認同美國向中國進行的貿易戰，也不認同特朗普處理與中國問題的做法。

他是在外交事務理事會對話會上詢及如何評價美國總統特朗普時，對特朗普進行了坦率的評估，並表示他需要保持一致性。

“嗯，我不知道如何表達對特朗普的看法，因為他甚至可以於幾個小時內改變他的觀點。”

“他說他想與朝鮮領導人會面，然後又說不會見面。過後他又說會見面。因此，很難弄清楚他想做什麼。”

至於特朗普對亞洲做的決定，在馬來西亞人的心目中是否“明智”，以及這對馬來西亞是否有利的問題，馬哈迪表示他不知道。

需保持一致性

“我的印像是他對亞洲的瞭解甚少，所以他做出的決定不是基於現實或實際情況。”

“他似乎在考慮美國，只考慮如何讓美國再次強大。”

他說，要讓美國變得強大可以通過許多其他方式，對美國而言，貿易戰並不是最佳方式。

在被要求權衡在美中貿易戰中，是美國或中國比其它人更勝一籌時，馬哈迪說：“我認為中國在過去的4000年裡一直存在，很難擺脫中國。”

“中國在30年前是一個非常貧窮的國家，他們活了下來。因此，如果再次讓它變窮，我認為它會存活下來。“

針對美國的領導角色會否因為對中國採取的措施而被減弱的問題，馬哈迪說，美國總統是一個非常強大的人；“不論他做了什麼影響整個世界，所以這是一個關乎人格，而不是一個國家的問題。”

“我不認為美國人總是完全認同你的總統。”

“然而這一次，與其它總統相比，我認為更多的美國人不滿意總統。”

詢及他將給予特朗普關於亞洲政策的建議時，馬哈迪表示，美國總統必須保持一致性。

“始終如一。若你想跟我們對抗，就說你想跟我們對抗。若你不想與我們對抗，你想成為朋友，那就說出來並成為朋友。”

敦馬：樹立好榜樣 希盟政府不貪污

首相敦馬哈迪矢言，他將殫精竭力確保他所領導的希望聯盟政府，不會有貪污問題。

他週三在彭博全球商業論壇小組討論會上說，他的政府和內閣成員，必須成為打擊貪污的最佳榜樣。

“我們頭一件要做的事，當然就是領導人不貪污，如果領導人貪污，那我們就無法阻止貪污蔓延。”

“在任何國家，都會有一定程度的貪污，但要有將貪污降至最低的信念，這可通過我們所稱的領導榜樣做到。”

彭博全球商業論壇小組的其他成員是荷蘭首相呂特、紐西蘭總理阿德恩和荷蘭皇家帝斯曼集團首席執行員謝白曼，主持人是來自美國有線電視新聞網（CNN）的法利查卡利亞。

閣員須申報財產

馬哈迪目前正對紐約展開為期5天的工作訪問，期間將出席第73屆聯合國大會。

他指出，馬來西亞現在深信新政府有能力阻斷前朝政府的貪污風氣。

他說，新政府是認真的約束內閣成員，也就是要求他們包括他作為首相，申報本身的個人資產、財產與收入，反貪污委員會過後將檢視這一切。

“如果領導人不貪污，體制內就會少點貪污，所以，這就是我們正在做的，我們非常認真。”

“我們正竭盡所能減少貪污，或甚至是根除。”

詢及他將擔任首相多長時間時，93歲的馬哈迪說：“我承諾過不會當首相太久，可能兩年、可能超過、可能少過。”

他說，他接受兩次任相的想法是因為人民公正黨候任主席拿督斯里安華，當時還在獄中服刑。

“所以，我同意這麼做（兩次任相），可能兩年，過後由新領導人將接棒。”

“重要的是，我們四黨需要合作。我們過去的一些歷史並沒有為共同合作作出貢獻。”

“因此，我們必須忘記過去與關注當時更重要的課題，即推翻前首相。為此，我們願意忘記過去的爭吵。”

養生秘訣是生活自律

詢及養生秘訣時，作為世上最高齡政府首腦的馬哈迪說：“我堅持嚴格的飲食習慣，我不會吃太多，我做一點運動，我的睡眠時間為6小時，如果你過自律的生活，你就可以活下來。”

他也笑說：“如果你患上一些不治之症，那你就沒辦法了。”

此語一出，引來哄堂大笑。

呂特接著轉向對法利說：“這表示你和我在90歲，還是可以當首相。”

法利則回說：“我真的認為這是我觀察政治25年以來，終極的政治回歸，我不認為還有人可以這麼做。”

首相會晤3外國領袖 表明維持雙邊關係意願

率領我國代表團出席第73屆聯合大會的首相敦馬哈迪，週三會晤了3名外國領袖。

這3名外國領袖是英國首相特蕾莎、伊朗總統魯哈尼和斯里蘭卡總統西里塞納。

外交部長拿督賽富丁對馬來西亞媒體說，雙方於週三進行的會晤進展良好，表明維持及提升雙邊關系的意願。

他指出，特蕾莎在會晤中說明，她希望英國脫離歐盟後，與東盟國家維持雙邊關系。

他說，馬哈迪同意與東盟國家商討英國提出的要求，并交由東盟國家決定。

他指出，我國尊重英國，而特蕾莎會見馬哈迪商討以獲得我國協助是對我國的尊重。

他說，我國也要求英國協助我國應對歐盟欲抵制棕油的舉動。

賽富丁說，隨著美國退出有關伊朗核問題的聯合全面行動計劃（JCPOA），並可能會再次制裁伊朗，伊朗在會晤中要求我國的支持。

他說，馬哈迪則在會晤中要求伊朗維護在伊朗投資馬來西亞公司的利益，例如國家石油公司。

美國總統特朗普於5月8日宣布退出聯合全面行動計劃後說，美國將重新制裁伊朗，以及對付和伊朗有貿易關系的國家。

此外，賽富丁說，我國與斯里蘭卡針對發展兩國經濟，以及提升人民生活水平的課題進行交流。