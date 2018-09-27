稱交給羅斯瑪後沒收到錢 又1珠寶商索2069萬

（八打靈再也27日訊）繼黎巴嫩珠寶批發商世帝貿易公司之後，又有一名來自中東的珠寶商向前首相夫人拿汀羅斯瑪追討今年交給她的總值超過500萬美元（約2069萬令吉）的珠寶。

根據迪拜珠寶商阿迪哈山阿法丹（Adi Hasan AlFardan Jewellery）的委託律師阿索甘迪亞，包括一條項鍊，以及一套項鍊與耳環的首飾組合，是於3月交給羅斯瑪，但卻沒有收到付款。

他也表示，這3件珠寶的入境都避開海關及移民局的審查。

根據《星報》，阿索聲稱，阿迪哈山阿法丹指示他致函武吉阿曼全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星，以追討回一條項鍊，以及一套項鍊及耳環的首飾組合。

阿索說，在致警方的信函中，提及羅斯瑪曾向阿迪阿法丹解釋，指這些珠寶已在警方調查與前首相拿督斯里納吉案件相關的搜查行動中被充公。

入境避開海關審查

他說，他的客戶於6月20日在羅斯瑪位於吉隆坡的住所與她會面時，獲告知警方所充公的物品包括這3件珠寶，而她沒有資格為這些物品買單。

“根據客戶對我們的指示，若這些物品真的被警方充公，便向警方取回；若這些物品沒有被充公，則考慮對羅斯瑪採取法律行動。”

阿索指出，他們在該封信函要求阿馬星確認這些珠寶的擁有權，而為了取回這些羅斯瑪仍未付款、所有權仍未轉移給羅斯瑪的珠寶，阿迪阿法丹準備與警方合作。

他透露，信函也提及，阿迪哈山阿法丹四度來馬來西亞遞交珠寶給羅斯瑪時，都可以避開海關及移民局的審查。

“多數時候在他抵達吉隆坡時，會有聲稱是首相署官員的人在機場入境處與他會面，護送他通過移民局及海關的檢查站。”

有關據稱被警方充公的3件珠寶，阿索說，其中一條經羅斯瑪要求而修改的項鍊，鑲有56顆心形黃色鑽石，最大一顆10.7克拉，以及78顆較小普通彩鑽，價值224萬8000美元（約929萬令吉）。

至於項鍊與耳環的組合，他說，項鍊是由一串重達112.94克拉的枕形切割鑽石（Cushion Cut Diamond）組成，而耳環則有重達17.84克拉的枕形寶石，全套總值300萬美元（約1240萬令吉）。（LMY）