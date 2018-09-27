美軍轟炸機飛越南海 恐加劇中美緊張關係

（華盛頓、北京27日訊）中美貿易戰升溫之際，兩國軍事摩擦增多。美國官員透露，國防部本周派出B-52轟炸機飛越南海上空，此舉可能會觸怒北京，進一步加劇兩國緊張關係。這亦是美國本月第二次派轟炸機飛越南海。

美國國防部發言人說，B-52轟炸機飛越南海是因參與在南海附近定期舉行的聯合行動，該例行任務旨在加強美國與區域夥伴和盟友的整備與協調。

他透露，B-52轟炸機前天亦飛越東海，進行定期舉行的聯合行動，期間獲日本航空自衛隊戰機護航。

美國南海政策不變

美國防長馬蒂斯試圖降低事件的嚴重性，形容這只是普通不過的事。馬蒂斯說，如果這是在20年前，中國尚未軍事化南海和東海海域，那只是一架飛往印度洋美軍基地的普通軍機。他不認為中美關係會因此發生變化，強調美國在南海的軍事政策沒有改變。

美媒報導指，雖然這類飛行任務很常見，但通常會引起北京不滿。美軍B-52轟炸機曾於6月在南海附近飛行後，引來中國外交部的抗議。近日，美國國務院批准向台灣出售3.3億美元的軍備、中國政府拒絕讓美國兩棲攻擊艦“黃蜂號”造訪香港，以及中美貿易糾紛，讓雙方在軍事與經濟的緊張持續升高。

日英美軍頻過南海

另有外媒報導，美國、日本和英國近日接連安排軍艦和軍機經過南海爭議海域，共同抵制中國在南海日益增長的影響力。

日本最大的戰艦“加賀號”護衛艦昨天在印度洋與英國的“阿蓋爾號”巡防艦共同進行演習，“加賀號”之後將駛向南海和東亞區域。

此外，英國的兩棲攻擊艦“阿爾賓號”船塢登陸艦上月從日本前往越南途中，亦駛經南海爭議海域，並在西沙群島的中國基地附近進行自由航行行動。中國當時派軍艦和直升機監控並發出警告。