【英格蘭聯賽杯】利物浦遭逆轉吞首敗 切爾西闖16強









（倫敦27日訊）2018/19賽季英格蘭聯賽杯第3圈最引人關注的一場大戰，切爾西在客場憑著阿扎爾完場前的絕殺，以2比1逆轉力克利物浦，勇闖16強。

利物浦近6場對切爾西獲2勝3和1負，但最近7個主場對切爾西僅5和2負。這是兩隊歷史上的第179場交鋒，此前利物浦76勝40和62負佔上風。

由於本週末兩隊還會在英超惡戰，因此都輪換主力陣容。切爾西輪換8人，威廉、阿斯皮利奎塔和科瓦契奇繼續出場。利物浦同樣輪換8人，僅馬內、沙奇里和馬蒂普繼續首發，法比尼奧首次代表利物浦首發。

一開場，切爾西先發制人，克里斯滕森10碼頭球攻門被米尼奧萊摘下。威廉主罰30碼任意球射門高出、巴克利30碼遠射偏出、威廉右路禁區前低射被沒收。之後，莫拉塔左側小角度射門又被米尼奧萊撲出。

利物浦踢得小心翼翼，凱塔禁區弧頂的射門被卡巴列羅沒收、斯圖里奇禁區左側的射門也被封堵。半場結束前，莫雷諾、法比尼奧和沙奇里的遠射都偏出。

阿扎爾替補絕殺立功

下半場，切爾西防線連續出現失誤，先是卡希爾回傳失誤，斯圖里奇單刀晃過卡巴列羅右側射空門偏出。過後輪到巴克利頭球回傳失誤，馬內10碼處鏟射被卡巴列羅出擊擋出。第56分鐘，阿扎爾替換威廉出場。

利物浦第58分鐘打破僵局，阿斯皮利奎塔邊路傳球被攔截，馬內傳球，凱塔切入禁區左側勁射被卡巴列羅撲出，斯圖里奇10碼處倒鉤破門，1比0。第60分鐘，亨德森換下米爾納。

領先後的利物浦放緩節奏加強控制，菲爾米諾換下馬內。切爾西主帥薩里續調整陣型，坎特替換科瓦契奇出場、路易斯換下受傷的克里斯滕森。

第79分鐘，阿扎爾右路任意球傳中，巴克利小禁區前頭球攻門，被米尼奧萊撲出，埃莫森近距離捅射空門。主裁經VAR檢視判定進球有效，1比1。

這之後，利物浦還有機會得分，可惜斯圖里奇禁區前勁射憾中橫樑。

切爾西第85分鐘反超比分，阿斯皮利奎塔傳球，阿扎爾擺脫凱塔又晃過莫雷諾，帶球至距龍門10碼處射遠角，2比1。

紅軍金身破 替補成隱憂

1比2不敵切爾西後，利物浦開局7連勝戛然而止。加上這場敗仗，利物浦近15次戰切爾西輸了6場，上一次在主場勝切爾西已是2012年5月9日，當時紅軍4比1大勝。

但那場比賽之後，利物浦在各項賽事8次在主場面對切爾西，戰績僅是糟糕的5和3負。對於紅軍來說，本賽季的考驗或許才剛剛開始。

紅軍本賽季的開局可謂無往不利，豪取7連勝，其中包括戰勝大巴黎和熱刺，但這都是建立在紅軍三俠齊齊首發的基礎上，一旦三人之中有一人有所閃失，利物浦的替補就難以為繼。

事實上，紅軍的替補一直都為人詬病，這一場失利，讓人不免對他們在接下來的魔鬼賽程的表現有所擔心。

算上本場和切爾西的比賽，利物浦將在10天內踢4場比賽，對手是切爾西，曼市和那玻利等強隊。尤其是和切爾西和曼市的兩場聯賽，或許將決定本賽季的冠軍爭奪。

也難怪克洛普會表示在聯賽杯輸球是幸運，畢竟英超冠軍才是正主兒。

鎗手熱刺攜手過關

除了切爾西，倫敦雙雄“槍手”阿申納和熱刺同樣報捷，阿申納主場以3比1戰勝布倫福特，而熱刺與沃福特經過點球決戰以4比2氣走對方，雙雙殺進16強。

阿申納對陣英冠布倫福特之役，槍手在雙方近五場交鋒取得全勝。本場比賽，阿申納小將羅維首次為一線隊首發出戰。

開場僅4分鐘，阿申納就破門。姆希塔良開出角球，維爾貝克接古恩多齊左側傳中頭球破門，1比0。第7分鐘，小將羅維帶球一路殺至禁區，但其射門被破壞。

第37分鐘，維爾貝克梅開二度。姆希塔良傳球到左側，伊沃比禁區前接球再傳，蒙雷亞爾橫傳至禁區，維爾貝克推射破門，2比0。

下半場，阿申納眾將有一定鬆懈，場面一度陷入被動。第58分鐘，布倫福特扳回一城，賈奇主罰任意球直接破門，追成1比2。第64分鐘，拉卡澤特替換小將羅維。

熱刺點殺10人沃福特

第93分鐘，拉卡澤特爭頂得球殺進禁區低射破門，幫助阿申納鎖定勝局。伊沃比最後時刻的進球因越位被判無效。

熱刺主場迎戰沃福特，上半場雙方未得分。下半場第46分鐘，蘇克塞斯殺進小禁區命中左下角，沃福特1比0領先。

第81分鐘，剛替補4分鐘的卡巴塞勒在禁區內侵犯阿里，主裁判給熱刺點球，並出示紅牌將卡巴塞勒罰下，沃福特剩10人應戰。阿里操刀命中左下角，熱刺扳成1比1。

第86分鐘，登貝萊送出傳球，拉梅拉打入球門右下角，熱刺2比1反超。第89分鐘，馬里亞帕撕開熱刺防線，卡普埃遠射命中，助沃福特2比2扳平。

進入點球大戰。孫興民、拉梅拉、略倫特和阿里為熱刺命中，而沃福特由蘇克塞斯和休斯命中，但卡普埃和基納罰丟。熱刺最終以6比4驚險晉級。

西罕8球狂屠英丙隊

英聯賽杯第3圈上演了一場大屠殺，英超球隊西罕在主場以8比0狂屠英丙球隊馬科斯菲爾德，強勢殺進16強。

為“鐵錘幫”建功的球員為米克爾.安東尼奧（第28分鐘）、斯諾格拉斯（第32、第60分鐘）、盧卡斯.佩雷斯（第39分鐘）、萊恩.弗雷德里克斯（51分鐘）、安格羅.奧克邦納（第54分鐘）以及克拉迪.迪安加納（第67、第82分鐘）。

這場大勝是西罕自1983年以來，在正式比賽創造的最大比分的勝利。

在當天另一場英冠內戰，諾丁罕森林隊主場在少一人的情況下，反以3比2淘汰史托克。

本.奧斯本（第19分鐘）、達里爾.穆菲（第40分鐘）以及約爾.洛萊（第50分鐘）為森林隊連進3球。第76分鐘，迭戈.孔卡維斯犯規被逐出場。

史托克下半場由阿弗貝（第76分鐘）及賽多.貝拉希諾（第82分鐘）追回兩球，但於事無補。

渣叔：藍調第1球已越位

聯賽杯第3輪失利，利物浦主帥克洛普賽後評析比賽時表示，切爾西的第一個進球越位在先，應判無效。

切爾西在第79分鐘獲得定位球，有越位嫌疑的巴克利門前沖頂，埃莫森補射扳平比分。主裁判與視頻裁判溝通後判定進球有效。

克洛普對此說：“我認為這一球越位了。我不認為裁判必須看VAR才做出判罰，三名球員都越位，每個人都清楚的看到。即使巴克利只越位一點，但他還是越位了。裁判觀看回放但不認為是越位，我們只能接受它。”

此外，利物浦中場凱塔犯規送給切爾西打進這一球的機會，克洛普認為這任意球是子虛烏有。“他們不應該獲得定位球，凱塔碰到球，這不是抬腳過高的危險動作。邊裁認為這是邊線球。太不幸了，這樣的情況太多更決定了比賽。我很遺憾。”

切爾西重現鐵血本色

對於切爾西來說，這是該隊近4年來首次在晏菲戰勝利物浦。在這場強強對話，薩里的藍調可謂韌性十足，他們在比分落後的劣勢下，5分鐘連進2球逆轉了紅軍。

新賽季以來，切爾西和利物浦都顯示戰鬥力強勁。本場比賽前，藍調在英超6戰5勝1和保持不敗，在歐戰也取得開門紅。利物浦同樣狀態驚人，上一場3比0橫掃南安普頓之後，紅軍拿到自1990年以來首次開局7連勝。

切爾西此前先在英超3比2勝阿申納，聯賽杯又2比1逆轉利物浦，兩場強強對話顯得韌性十足。隨著終結利物浦的連勝，切爾西似乎恢復了鐵血本色。

需要指出的是，切爾西上一次客場擊敗利物浦，還要追溯到2014年11月8日。

續約談判破裂 拉姆西或明夏離槍手

據《鏡報》報道，拉姆西與阿申納的新合同到現在還沒有談妥，他或將在本賽季結束後離開球隊，這意味著槍手明年夏天將失去一位重要的球員。

在此之前，拉姆西已決心留隊，並承諾與槍手簽一份新合同，而槍手方面也有信心在過去幾周與球員達成一致，但是事情突然發生了變化，雙方談判完全破裂。

本賽季拉姆西被安排在不熟悉的位置上，但他在場上的數據仍然不俗。目前拉姆西正處於他職業生涯的巔峰期，在最近的比賽他還屢屢破門。槍手在今夏已經拒絕了多份對他的報價，包括祖雲杜斯、切爾西、曼聯和拉茲奧等豪門。