暗指湯姆萊特違諾公開資料 克萊爾：《鯨》資料來自《砂》





（吉隆坡26日訊）揭密網站《砂拉越報告》的主編克萊爾說，《鯨吞億萬》的其中一名作者湯姆萊特必須說明他獲得一馬發展公司（1MDB）資金流向的相關資料的方式，因為這些資料其實是來自《砂拉越報告》的消息來源。

她近日通過部落格指稱，湯姆萊特在獲得《砂拉越報告》的消息來源提供資料後，原本同意在《鯨吞億萬》一書中提及《砂拉越報告》，但湯姆萊特後來卻未兌諾。

“與此同時，湯姆萊特也違背了他們將通過《砂拉越報告》聯絡消息來源的承諾，並在我們不知情的情況下擅自聯絡消息來源，不僅如此，他還在《華爾街時報》官網公佈了所獲得的資料，違背了消息來源要求勿公開這些資料的承諾，導致許多消息來源遭到對付，且再也不敢聯絡我們。”

她說，湯姆萊特除了未說明有關一馬發展公司資金流向的資料是來自《砂拉越報告》，同時還在《鯨吞億萬》一書中指自己是通過一系列事件獲得有關文件。

“湯姆萊特在書中指出，他是在《砂拉越報告》揭露一馬事件後寫的相關文章受到一個消息來源的青睞，接著，後者便以‘拯救大馬’為名的電郵向他提供資料，但對方卻反駁此事。”

此外，克萊爾早前所撰寫的《砂拉越報告：揭露一個馬來西亞發展公司內幕》的書籍也已面市，該書內容主要是揭露納吉取得逾6億美元（逾29億令吉）的方式，以及有關銀行戶頭的匯款記錄。