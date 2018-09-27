羅斯瑪一身綠 錄供13小時 難逃被控







（布城26日訊）繼6月5日首度亮相布城反貪污委員會總部，就一個馬來西亞發展公司（1MDB）子公司SRC國際有限公司弊案接受調查後，前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪週三再次受傳召到反貪會，並在反貪會裡錄供長達13個小時後才離開。

羅斯瑪於上午9時50分，在沒有警察開路的情況下，乘坐黑色寶騰將相轎車抵達反貪會總部。

身穿一襲花色馬來服裝，頭披青色頭巾的羅斯瑪，由一名相信是助理者替她挽著同色系（青色）手提袋陪同抵步。

羅斯瑪一下車後就快步進入反貪會大廈內，沒有理會在大廈外圍堵她的媒體。

反貪會總部週三依然有大批警員在現場駐守，同時也設有圍欄阻擋媒體。

傳將面對20項指控

許多於週二獲悉羅斯瑪將於週三再到反貪會總部錄供的媒體，清晨6時30分便已在反貪會門外守候羅斯瑪的到來。

由於之前有消息指羅斯瑪或在錄供後馬上被捕，因此，這些媒體在反貪會外從早上守到晚上，直到羅斯瑪於晚上約10時45分步出反貪會時，他們馬上向前靠攏，但臉帶微笑的羅斯瑪卻只說了一句“我很好，感謝上蒼。”後，便登車離開現場。

此外，羅斯瑪的兩名代表律師，即拿督古瑪仁德蘭及拿督吉丹南受詢時說，其當事人週四不會再前往反貪會錄供。

詢及羅斯瑪何時會被提控等問題時，古瑪也多次強調，他不會回應任何問題。

在這之前，有報導指羅斯瑪將面對超過20項，主要涉及洗黑錢的提控。

反貪會官員是於週二晚前往羅斯瑪位於大使朗格路的住家，遞上傳召她前往錄供的通告。

上週四，反貪會副主席（行動）拿督斯里阿占巴基在受詢時，不排除羅斯瑪會於近期內被提控。