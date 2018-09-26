助查賄賂洗錢活動 朝聖基金局前主席延扣





（布城26日訊）推事庭今日批准延長扣留朝聖基金局前主席拿督斯里阿都阿茲4天，以調查他所涉及的賄賂及洗錢活動。

推事沙威拉阿都哈林批准反貪污委員會的申請，延長扣留也是華玲區國會議員兼巫統最高理事的阿都阿茲至9月29日。

與此同時，推事也批准延扣阿都阿茲的胞兄阿都拉迪夫和他們的表弟莫哈末納茲里（36歲）。

胞兄及表弟也被扣

穿上橙色扣留服及上手銬的阿都阿茲等3人，於今日上午約10時30分由兩輛反貪會車子載送到布城法庭。

阿都阿茲和阿都拉迪夫坦然面對攝影記者的鏡頭，同時笑臉面對在場的支持者；莫哈末納茲里則遮住臉部，不讓樣子曝光。

約50名支持者於上午8時現身法庭外，並在3人被帶到法庭時高喊“阿茲萬歲”、“華玲萬歲”。

阿都阿茲是於昨天上午11時15分到布城反貪會總部錄供後被逮捕；阿都拉迪夫則於上午11時30分在雙溪毛糯被逮捕。

兩人的表弟則於昨天傍晚約5時30分，受召到反貪會總部錄供後被逮捕。

3人的代表律師迪瓦納蘭說，反貪會對他們的調查與阿都阿茲任主席期間頒發的朝聖基金局合約有關。

“雖然他們已表明會給予全面合作，卻依然被延扣。我們不同意他們被延扣，因為調查依然可以在不逮捕他們的情況下進行。”

反貪會曾於5月23日突擊檢查阿都阿茲的3處產業，即位於雪蘭莪梳邦的住家，以及位於吉打華玲的住處與辦公室，並起獲50萬令吉現款，同時充公價值約40萬令吉的各種外幣及約20隻手表與珠寶。

阿都阿茲當時聲稱，反貪會搜出的現金一部分是巫統的撥款，一些外幣則來自一個馬來西亞少年俱樂部（KP1M）。

至於在住家充公的“名表”，他則表示大部分是假貨。

他說，他所擁有的14枚手表，包括勞力士（Rolex），多數是“AAA”級的贗品，並可以在吉隆坡市中心與夜市場買到。