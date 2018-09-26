國陣“影子內閣” 納吉榜上無名





（吉隆坡26日訊）根據今日公佈的國陣“影子內閣”，前首相拿督斯里納吉榜上無名。

在宣佈這個由國陣國會議員對應負責各政府部門委員會的國陣“影子內閣”，由巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙於下午在黨總部召開的記者會上公佈。

對“影子內閣”沒有納吉的名字，安努亞的說法是：“在這影子內閣層面上，我們認為作為前首相的他並不需要在委員會內，就連納吉也同意這點。”

他說，他們非常歡迎和諧陣線伊斯蘭黨及砂拉越政黨聯盟的國會議員加入影子內閣委員會。

4輪會談杯葛波補選

另外，安努亞慕沙說，經過他向巫統副主席拿督斯里希山慕丁瞭解，對方指國陣不應該杯葛波德申區國會議席補選是他的個人意見。

他說，國陣主席拿督斯里阿末扎希在宣佈國陣不參與波德申區國會議席補選前，已經展開4輪的會談，這在過去從來不曾發生。

“4輪會談分別是巫統最高理事會議，當中18名最高理事發表意見，其次是與半島128個巫統區部領袖會面。”

“昨晚召見所有國陣國會議員討論此事，而阿末扎希更親自前往沙巴與當地巫統領袖討論。”

他說，阿末扎希也親自撥電給馬華總會長和國大黨主席商討此事。

安努亞慕沙說，由於波德申區國會議席補選猶如“換被子”，即某人突然逝世，而其妻子改嫁給逝世者的兄弟，國陣沒有參與的必要。

他表示，國陣考慮了各方面因素，包括這是屬於希望聯盟的內部問題、並非一般議員逝世的補選、距離全國大選才不到4個月，以及沒有浪費競選成本的必要。

他說，由於巫統沒有參選，若有巫統黨員以獨立人士身份參選，並不違反巫統黨章。

國陣影子內閣名單

（一）首相署、司法、人力資源及安全

首相署

1.拿督斯里阿末扎希

2.拿督斯里依斯邁沙比利

3.東姑拉沙里

內政部

1.拿督斯里沙希淡

2.拿督斯里阿罕峇峇

國防部

1.拿督斯里希山慕丁

2.拿督阿都拉欣

3.拿督查卡利亞

人力資源部

1.拿督斯里依斯邁

外交部

1.拿督斯里利查馬力肯

司法部

1.拿督斯里阿莎麗娜

2.拿督斯里羅納建迪

（二）財政、經濟、工業

財政部

1.凱里

2.阿爾度佐瑟古律

經濟事務部

1.拿督斯里哈山

企業發展部

1.拿督斯里阿都阿茲

2.拿督阿末納茲蘭

國內貿易及消費人事務部

1.拿督斯里韓沙再努丁

2.拿督斯里依克馬

原產業

1.拿督西華拉治

2.拿汀瑪斯杜拉

國際貿易及工業部

1.拿督斯里阿末馬斯蘭

2.拿督斯里依斯邁

（三）教育、社會及文化

鄉區發展部

1.丹斯里安努亞慕沙

2.拿督阿末加茲蘭

教育部

1.拿督斯里馬哈基爾卡立

2.拿督斯里依德里斯朱索

婦女、家庭及社會發展部

1.拿督諾萊妮

2.拿督阿茲莎

房屋及地方政府部

1.丹斯里諾奧馬

2.拿督哈麗瑪

青年及體育部

1.莫哈末沙哈

2.亞馬尼

旅遊、藝術及文化部

1.拿督斯里納茲里

2.拿督嘉馬魯丁

首相署（宗教事務）

1.拿督沙布丁

（四）基礎建設、科技、衛生

交通部

1.拿督斯里魏家祥

2.拿督沙林

通訊及多媒體部

1.拿督山蘇

2.拿督扎希迪

農業及農基工業部

1.拿督斯里達祖丁

2.拿督法西亞

衛生部

1.拿督阿都拉迪夫

2.拿督羅索

水源、土地及天然資源

1.拿督斯里邦莫達

2.拿督莫哈末尼查

工程部

1.拿督斯里沙拉瓦南

2.拿督阿都拉曼

能源、客機、科學革新、氣候及天然環境部

1.拿督斯里阿末韓沙

2.拿督哈斯布拉

聯邦直轄區部

1.東姑安南

2.拿督羅茲曼