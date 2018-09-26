就194億GST進項稅課題 公賬會將傳召納吉林冠英

（吉隆坡26日訊）國會公共賬目委員會將於10月17日傳召前首相拿督斯里納吉，要求他就消費稅下的194億進項稅課題作出解釋。

公賬會主席拿督斯里羅納建迪透露，公賬會也將於10月22日傳召財政部長林冠英，聽取他對這項課題的意見。

他今日發文告說，公賬會也一致決定，要求前財政部秘書長丹斯里依爾旺於10月16日現身，雖然對方早前已出席了9月13日的公賬會聽證會。

“公賬會希望在聽取了3人的解釋後，可以在提呈國會下議院的報告中對這項課題得出結論，同時向政府提出建議。”

國會下議院於8月獲告知，前朝政府無法退還進項稅給預先付稅的公司，因所收取的消費稅有多達93%是放在錯誤的戶頭。

林冠英當時說，在消費稅下的194億進項稅中，有180億令吉被“盜取” 。

他說，截至5月31日，消費稅該付退稅款項達193億9000萬令吉，但僅退還14億8600萬令吉。

在消費稅制下，商家可以向政府索回所繳付的進項稅。

另外，羅納建迪說，兩名前第二財政部長經分別於9月12日及9月13日被公賬會傳召問話。

這兩名部長是任期由2008年3月至2016年6月的拿督斯里阿末胡斯尼和任期由2016年6月至2018年4月的拿督斯里佐哈利。