【檳少婦攜子燒炭】母：出事前回家慶中秋 沒患憂鬱症







（檳城26日訊）帶著兒子到酒店客房內在火炭加毒品雙料燒炭自殺的女死者林美珍，據探知前夫是幾年前在敦林蒼佑大道遭保鏢射殺的拿督王德光的弟弟王德明，在2015年時已逝世。

據知，2人在多年前已離婚，由林美珍獨自撫養兒子王志凱。在發生這起悲劇後，許多人都感嘆造化弄人。

目前被送院搶救的王志凱情況仍不穩定，仍需在加護病房觀察。

林美珍的媽媽及親友今早到太平間認領遺體時說，女兒在中秋節當晚還特地回來娘家過節，當時也沒有異常。

出事前回娘家慶中秋

她說，女兒並沒患上憂鬱症，但詢及其女兒的一切，她都不願透露詳情。

據可靠的消息，林美珍和王德明是在2014年離婚，過後當銷售員撫養兒子王志凱。

林媽媽說，送院後外孫曾清醒，但她拒絕透露外孫的病況。

到今午約12點，林媽媽在家人的陪同下領出女兒的遺體並辦理身後事。她和家人都表示不想再談，希望能低調處理喪事，因此也不透露治喪地點。

林美珍是在前天晚上11點帶著兒子入住市區一家酒店，過後就沒再出現。直到隔天下午過了退房時間，酒店職員多次敲門沒回應，在起疑下打開房門才揭發此命案。

男童腎肝肺受損

根據主治醫生的報告，王志凱的腎、肝和肺部都有受損。

東北區警區主任仄再瑪尼說，警方向院方了解後，證實王志凱情況仍未穩定。小傷者仍然昏迷，醫生診斷後表示，他因吸入過多濃煙，所以目前尚未渡過危險期。

他說，警方在昨日已經取回酒店閉路電視片段還原案發過程。

校方探訪男童

崇正小學校長鄭羡南和該校副校長及家協等人今午到醫院探訪王志凱，並和林美珍媽媽見面了解情況。

他說，王志凱是在3個月前才轉校到崇正學校求學，校方對這名學生的家庭和母親林美珍瞭解不多。

“我無法進入加護病房內探望，但家人指志凱有清醒過，但情況未穩定。”

鄭羨南較早時接受《光明日報》訪問時證實，王志凱是該校四年級的學生。

他說，昨晚校方獲悉消息，大家都感到很突然。

他說，由於學校正進行小六檢定考試，所有四年級的學生在本周一及二休假兩天，可是始料不及卻發生了這起不幸事故。

他還說，根據他向級任老師瞭解，王志凱最近在學校並沒有任何異樣。無論如何，校方將會繼續關注王志凱的情況。如果有需要，校方會協助王志凱或其家人。

客房煙霧感應器未響原因多

酒店：沒違反營業守則

燒炭冒煙，客房內的煙霧感應器為何沒有響？這是不少人的疑問。

本報記者就這疑點向酒店的負責人查詢，該酒店負責人說，酒店是完全符合營業守則，包括各種防火措施和系統，不然也無法開店營業。

他說，每個月被指定的專業公司職員會到酒店檢查或維修，確保各設施正常操作。

“煙霧感應器為何沒響？你問我我也答不了，原因可以有很多。”