【英超聯賽】被英國拒入境管理陷困 阿布擬162億賣切爾西

（倫敦26日訊）自從英國政府今年限制切爾西老闆阿布拉莫維奇的入境後，關於這名俄國大亨要出售切爾西球會的傳聞就沒有停止過。

阿布本人對於英國政府對待他的方式感到沮喪，但是他還不願就此放棄切爾西。據西班牙《阿斯報》援引《彭博社》的消息，阿布並不排除或會出售切爾西，如果要阿布出售，那價格必定是創紀錄的，據悉他的心底價為30億英鎊（約162億令吉）。

該報表示，只有在收到創英超紀錄的報價，阿布才會考慮出售切爾西。此前，阿布取消了修建史丹福球場的計劃。較早時，阿布僱傭了紐約的商業銀行雷恩集團，他們會為阿布是否出售球會提供建議，這些都被認為是他考慮出售切爾西的證據。

2003年，阿布收購了切爾西。過去15年，他的資產幫助球隊取得了巨大成功。但2018年以來，阿布被英國政府限制入境，他的個人資產也被多個國家和機構凍結。

資產與洗錢黑社會掛鉤

英國的《每日郵報》和《太陽報》今日刊登了一則消息；近日，阿布在瑞士申請居住權時遭到當局拒絕。瑞士的記者揭露了原因，“經過半年的調查，瑞士當局認為阿布是一個危險人物。”對於這個指控，阿布強烈否認。

雖然阿布否認了他的資產與洗錢以及黑社會或有聯繫，但他這一年遇到的各種麻煩卻是事實。英國政府已經對他展開調查及限制他入境，導致他對切爾西的管理陷入被架空的境況。

在這種情況下，出售切爾西或許是他必須做的決定。《彭博社》還稱，阿布已經在準備重組資產，以此來避免美國方面的制裁。

《阿斯報》稱，阿布已經做出了決定，他願意將切爾西賣掉。價格方面，阿布的標價是30億英鎊。據悉，此前有消息稱有某富商願出23億英鎊（逾124億令吉）求購切爾西，但被阿布拒絕了。

英超市場在全球非常吃香，每家英超球隊的價值都不菲，阿布深知這點，所以他堅決不降價。

一旦切爾西以30億英鎊的價格出售，這將創造體壇史上最大筆的交易。據悉，阿布打算再等待，他知道這種大交易不會在短時間內完成。