【英格蘭聯賽杯】德比點球戰屠魔 10人曼聯爆冷出局









（倫敦26日訊）由葡萄牙主帥穆里尼奧率領的曼聯隊，週二在2018/19賽季英格蘭聯賽杯第3圈比賽，下半場少1人經過點球決戰7比8不敵由前切爾西名將蘭帕德執教的英冠球隊德比，爆大冷出局！

曼聯近4次戰德比全勝，德比上一次客勝曼聯是2001年。雙方在聯賽杯交手4次，曼聯2勝1和1負。

穆里尼奧輪換9人，林加德和盧卡庫續首發，新援達洛特首次代表曼聯，桑切斯列替補。

曼聯開場就佔盡上風，第2分鐘，盧卡庫10碼頭球攻門被卡森沒收。第3分鐘，馬夏爾左路低傳，盧卡庫漏過，馬塔15碼射進左下角，曼聯1比0。

曼聯接著連失機會，馬塔禁區內推射被卡森擋出、馬夏爾開出角球擊中近角立柱。第13分鐘，曼聯又揮霍一次機會，盧卡庫搶斷里查茲.基奧禁區內單刀捅射偏出。

第24分鐘，曼聯再次錯過機會，馬夏爾禁區左側傳中，盧卡庫近距離頂空門高出。

續賽第53分鐘，德比險些扳平，威爾遜禁區左側12碼射門，被羅梅羅撲擋擦右柱偏出。德比繼續攻擊，蒙特遠射、福賽思禁區左側射門都被封堵。

費萊尼補時扳平

第59分鐘，德比終於扳平，阿什利揚對紐金特犯規，哈里.威爾遜主罰30碼任意球直接射進左下角，1比1。

第63分鐘，穆帥派出弗雷德和費萊尼，換下林加德與埃雷拉。第67分鐘，紐金特長傳威爾遜，羅梅羅衝出禁區手球犯規，被主裁出示紅卡罰下。格蘭特換下馬塔。

第73分鐘，盧卡庫禁區內面對2人左腳勁射，皮球擊中右柱彈回。

第85分鐘，德比反超比分，蒙特禁區弧頂勁射被格蘭特撲出，反越位的馬里奧特頭球補射被擋後入網，2比1。

第95分鐘，達洛特右路傳中，費萊尼近距離力壓對方數人頭球沖頂，被卡森擋到進入龍門網，2比2。比賽不設加時，直接進入點球大戰。

首輪，蒙特、盧卡庫皆得分，1比1；次輪，約澤佐恩和阿什利揚也罰進，2比2；第3輪，威爾遜和費萊尼雙雙命中，3比3；第4輪，馬里奧特、弗雷德皆射入，4比4。

第5輪，布拉德利.約翰遜和馬夏爾各自罰入，5比5；第6輪，布賴森和達洛特也得手，6比6；第7輪，福賽思和馬蒂奇同樣命中，7比7；第8輪，基奧順利射進，菲爾瓊斯主罰被撲出，8比7。德比淘汰了曼聯晉級。