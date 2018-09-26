【聯合國大會】特朗普聯大左右開弓 續制裁朝鮮伊朗 斥中美貿易失衡









（紐約26日訊）美國總統特朗普昨天在聯合國大會發表演說，強調會繼續制裁朝鮮和伊朗，又表明會繼續向中國施壓，以改善兩國之間的貿易不平衡狀況。

特朗普發表約半小時演說，多個國家都成為他的批評對象，包括中國。他批評自中國於2001年加入世貿後，美國減少了300萬份製造業的職位，表明不會容忍別國“欺凌”美國。

特朗普強調，雖然十分尊重中國國家主席習近平，但不能接受中美貿易失衡的情況出現。對於向中國商品徵收關稅，特朗普稱這是保衛美國工人的必要舉措，因為他不能容忍美國遭虐待、令工人成為受害者。

感謝金正恩推動無核化

他又稱，他與墨西哥及韓國重新簽訂的貿易協議是成功案例，並揚言“這只是開始”，強調會繼續修改貿易協定。

相對特朗普在去年的聯合國大會上，稱呼朝鮮最高領導人金正恩是“火箭人”，在今年6月舉行美朝峰會後，今年就改為感謝金正恩為實現朝鮮半島無核化而努力，但強調暫時不會停止制裁朝鮮。

籲國際孤立伊朗

不過，對於同樣發展核武的伊朗，特朗普的措辭則強硬得多，批評伊朗是“腐敗獨裁政權”，在敘利亞和也門進行“血腥計劃”，因此今年退出伊朗核協議，重新制裁伊朗，又表明11月實施的新制裁，不會是最終的。

他也呼籲國際孤立伊朗，透過經濟壓力迫使伊朗改變。他表明，在伊朗“改變態度”前，不會與伊朗領導人會面。

自誇政績超越歷屆政府 台下各國代表大笑

特朗普在發言時，誇耀上任後，美國經濟出現前所未見的繁榮，成績幾乎比所有前任政府更好，引來台下各國元首和代表們一陣訕笑。

他說：“不到兩年，我的政府就完成美國史上任何一個政府都做不到的事。”他接著自讚一句：“對極了。”不過，台下傳出的不是掌聲而是笑聲，讓特朗普有點不知所措，只能報以一笑，並說道：“我沒預期是這種反應，但沒關係。”

他不理會各國領袖的嘲笑，繼續吹噓其美國優先政策及退出國際協議的決定，“我們拒絕全球主義思想，擁抱愛國主義。”

重申美國優先

按照大會程序，特朗普原本是當天第二個發言的元首，排在巴西總統特默之後，但因為遲到，主席要臨時調動次序，安排原本第三個發言的厄瓜多爾總統莫雷諾上台，白宮並無解釋特朗普遲到原因。

斥特朗普擁納粹性格 伊總統轟美經濟恐怖主義

伊朗總統魯哈尼及後在會上對特朗普的指控，作出反駁，指特朗普擁有“納粹的性格”，形容美國非法的單邊制裁是經濟恐怖主義，伊朗將堅決對抗恃強凌弱的做法。

拒與美會談

魯哈尼指，美國政府一邊企圖顛覆伊朗政府，卻同時繼續邀請對方對話，形容做法令人啼笑皆非。他續稱，現屆美國政府欲令一切國際法無效，在他們破壞其前任政策的情況下，伊朗不會和美國舉行會談。

他批評美國的國際關係是透過權力和恃強凌弱維持，沒有國家應被武力威迫至談判桌上；而違背伊朗人民意願的手段，亦注定將失敗。他指伊朗曾經歷多番制裁，這次也能克服；又對於國際社會未有默認美國做法而感到欣慰。

普世價值受侵蝕 聯國秘書長警告全球陷亂局

聯合國秘書長古特雷斯在致開幕詞時，警告全球秩序日漸混亂，各國對於以規則為基礎的國際秩序愈來愈不信任，國際合作變得日益困難。他形容“普世價值正受侵蝕，民主原則備受攻擊”。

古特雷斯指，全球暖化正處於關鍵時刻，例如格陵蘭以北的永久冰層今年開始崩塌，指出“對人類生存的直接威脅上升速度，較人們對抗的速度更快”，警告各國領袖若在未來兩年不採取行動，氣候變化的風險將難以控制。

法國總統馬克龍在發言時，明顯是衝著特朗普而來，其中特別抨擊美國主張的孤立主義，表示只有集體行動才能維護國家主權和人民平等。

法促反對孤立主義

馬克龍強調，多邊主義才能真正維護國家主權，“民族主義總是導致失敗”，指如果各國缺乏勇氣捍衛基本原則，國際秩序將會變得脆弱，“這可能導致全球戰爭，我們已經歷了兩次世界大戰。”

金正恩願對話改善關係 安倍吁把握機會

韓國總統文在寅與日本首相安倍晉三趁在紐約出席聯合國大會期間，舉行首腦會談。文在寅向安倍轉達朝鮮最高領導人金正恩的說話，指願意在適當時候與日本對話，商討改善日朝關係。

安倍當天在聯大發表演說時，表示願意面對面與金正恩會晤，結束多年來日朝互不信任的關係，並重新開始。不過，他表明朝鮮一日未解決綁架日本人及核導問題，日朝關係不會正常化。他又形容朝鮮現時處於十字路口，呼籲金正恩把握這個歷史性的機會。

不過，安倍沒有在演說中，提及對朝鮮施加壓力的必要性。

文在寅：年內實現終戰宣言

文在寅接受美媒訪問時指，美國及韓朝基本上已就盡早發表終戰宣言達成共識，今年內可能實現目標。他強調，朝鮮要求美國對無核化措施需要採取相應措施，其中之一便是終戰宣言，若美國能加快行動，無核化步伐便能加快。