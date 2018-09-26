拒當怨婦驚爆離婚 林青霞拿10.6億贍養費走人







（香港26日訊）息影23年的華人世界資深美人林青霞，今年4月獲頒第20屆意大利Udine遠東電影節（Far East Film Festival）終身成就金桑獎後，目前再爆出婚變。

目前有台灣媒體《鏡週刊》報導，一位在演藝圈地位舉足輕重的A咖女星在某場影劇圈極祕的私人聚會爆出，林青霞香港億萬富豪邢李火原離婚，還拿走20億港幣（約10.6億令吉）贍養費，由於此位A咖女星在演藝圈中人脈極廣，地位可說是非常權威，加上林青霞婚變之說一再傳出，更讓不少人認為傳言為真，不過至目前為止，她尚未對此事作出回應。

邢李火原想要男丁

其實從2006年起，林青霞的婚變之說便從未停過，因她未生兒子，但邢李火原想要男丁傳宗接代，致夫妻關係生變；之後，林青霞跟邢李火原的婚變傳言不斷。

現年63歲的林青霞也曾在真人秀《偶像來了》節目中，自曝最孤獨的時候，是在跟邢李火原結婚的前半年。據傳，林青霞因長期對在外已有“二心”的邢李火原已經身心俱疲，加上女兒們都已經長大，剩下人生不願再做豪門怨婦，才會想在晚年活出自我。

林青霞1994年嫁給香港商人邢李火原後，生下兩個女兒邢愛林、邢言愛，大的女兒邢嘉倩則是他跟前妻張天愛所生，不過也是由林青霞帶大。

前半生情史坎坷 認愛秦漢比較多

林青霞情路坎坷，入行以來經歷不少轟動各界戀情，她剛入行時便跟秦漢牽扯多年，她始終認為愛她比較多，但最終兩人無法有情人終成眷屬，不少影迷也跟著心碎。

更轟動的是，後來林青霞還跟秦祥林訂了婚，孰料她還是忘不了秦漢，最後還是跟秦祥林取消婚約。至於當年林青霞嫁給邢李火原，外傳是他的前妻、舞蹈家張天愛介紹的，婚後她還把她跟邢李火原的女兒邢嘉倩帶大，兩人並非情敵關係。