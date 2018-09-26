A咖女星揭獲逾10億贍養費 林青霞驚傳離婚

（香港26日訊）影壇巨星林青霞嫁給香港富商邢李㷧後，就淡出娛樂圈，和丈夫、女兒住在香港。但週三有週刊爆出，林青霞不願再做豪門媳婦，婚姻觸礁，而早在多年前就因“傳宗接代”一事，傳出婚變。

林青霞是華語圈的影壇巨星，更是不少人心目中永遠的女神，1994年和香港富商邢李㷧走入婚姻，為演藝圈投下震撼彈，後就淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。

事實上，林青霞傳婚變已不是第一次，早在十多年前就傳出，身為富商的邢李?想要有兒子能傳宗接代，林青霞因此努力做人，再拚第三胎。

然而，又有媒體報導，邢李㷧和一名上海女子交往密切，還生了一個兒子。對此，當時林青霞的好友都跳出來否認，稱一切都是空穴來風。而林青霞在事件爆發後，陪同丈夫出席活動，她始終挽著邢李㷧的手，高調曬恩愛，雖未正面回應婚變傳聞，但似乎是想藉由行動粉碎謠言。

林青霞結婚14年，今日出刊的《鏡週刊》報導，一名知名的大咖女星談到林青霞，在聚會中驚爆“她離婚了啦！拿了20億港元（約10.5億令吉）贍養費……”更指出，由於她對邢李㷧已心灰意冷，考量女兒們都長大了，決定拋棄豪門媳婦的身分，活出自我。

由於這消息從某A咖女星親口說出，而且女星對此消息很有把握，加上過去早有邢李㷧外遇生子傳聞，林青霞婚變一事再度暗潮洶湧。邢李㷧是成衣起家，個人身家高達逾71億港元（約37億令吉），是全球的500富豪之一。

當初林青霞嫁給邢李㷧，是邢李㷧的前妻、也就是舞蹈家張天愛介紹給邢李?的，接著林、邢相愛、結婚，林青霞還幫把張天愛跟邢李㷧的女兒邢嘉倩帶大，所以林青霞、張天愛並非情敵關係。