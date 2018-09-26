首相辦公室駁斥《鯨》作者 劉特佐沒求見敦馬







（吉隆坡26日訊）《鯨吞億萬》作者兼《華爾街日報》記者湯姆萊特（Tom Wright）指稱，被指因涉及一馬公司（1MDB）案而流亡海外的大馬富商劉特佐與常人不同，而且他的抗壓力極高，即使已陷入困境，他仍不甘坐以待斃，並嘗試通過各種方式“將功贖罪”，包括獻議為希盟新政府服務，以及獻議與首相敦馬哈迪在美國會面。

不過，首相辦公室較後卻否認劉特佐曾求見馬哈迪及獻議為希盟政府服務的說法。

湯姆萊特是《鯨吞億萬》的聯合作者之一，另一位作者為布拉利霍普。湯姆配合週二在馬來西亞舉行的新書發佈會，接受本地英文商業電台《BFM》的訪問時，揭露劉特佐的人格特質。

“劉特佐從不放棄，即使是他現在已陷入困境，他仍傳訊向希盟政府說：‘我可以協助你們安排馬哈迪本週在紐約的行程，或是‘我可以幫你索回這些資產，若你不採用我，你拿不回這些資產。’若是其他人面對這樣的困境，可能早就放棄並自首。”

馬哈迪已出發到美國，並將於本週五在聯合國大會發表演說。

過後，他週二在吉隆坡接受《當今大馬》等數家媒體聯合訪問時，進一步揭露劉特佐試圖接觸希盟政府的過程。

他說，根據消息，劉特佐想要和希盟政府談判，而其中一項交換條件就是獻議為希盟政府服務，包括設法安排馬哈迪在美國紐約的行程。

“劉特佐很‘樂觀’，他向希盟政府獻議安排在美國的會面，包括在馬哈迪出席聯合國大會期間的空檔會面。我對此感到驚歎，因這顯示劉特佐特別樂觀的個性。”

詢及劉特佐是否人在美國時，湯姆說，劉特佐與當局是通過電話談判。

“他們有手機，對嗎？他們一直都有聯繫。”

此外，湯姆接受《BFM》訪問時也說，即使美國的充公行動的訴狀點名劉特佐捲入一馬公司案，但劉特佐並未感到驚慌，反而還持續尋找商機。

“我認為，他不是像你我一樣的普通人，並擁有常人情緒。這讓劉特佐成了極有趣的人，但我們很難瞭解他。”

湯姆指出，就算是2015年一馬公司案爆發時，時任首相拿督斯里納吉要求劉特佐“流亡”海外時，劉特佐到了中國後，還是繼續尋找商機。

“劉特佐未獻議服務希盟”

隨著《鯨吞億萬》作者湯姆萊特指劉特佐正試圖通過安排在美國與首相馬哈迪會面，並積極獻議為希盟政府服務後，首相辦公室聲明，劉特佐至今都沒有聯繫馬哈迪或大馬訪美代表團。

首相媒體官恩迪週二晚接受《當今大馬》訪問時，也嚴詞否認劉特佐曾獻議為希盟政府服務的說法。

“這裡（美國）所有的會面都是由那些想見首相的人提出要求，然後，首相交由外交部處理與安排。據我們所知，劉特佐並沒有聯繫我們在紐約的任何人。”

馬哈迪目前正在美國出席聯合國大會。