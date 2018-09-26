搜屋取走商人 7黑警私吞600萬

（吉隆坡24日訊）一名商人申訴，警方在前往取締其住家後，竟涉及盜走屋內的790萬令吉；警隊當局經10天的調查後證實確有此事，率隊取締的一名警長涉嫌濫用職權，在行動結束後，撰寫報告時刻意少申報了逾600萬令吉。

涉案的警長、3名警員及1名本地人已被逮捕延扣，另有3名警階介於副警監至助理總監的高級警官，則因涉嫌收錢包庇該警長的所為而同樣被捕；但這3名警官已各別拿出了餘萬至25萬令吉贓款後，獲准保釋。

據知，涉案的包括高級女警官，她甫在上個月杪才剛獲擢升為高級助理總監，並原定昨日到武吉阿曼全國商業罪案調查部報到，隨著她的涉案，恐影響新職務。

謊報起獲140萬

英文《新海峽時報》引述警方消息聲稱，警方在展開逮捕後，成功起回約500萬令吉，其中有300萬令吉是從落網的警長及警員處起獲；另兩名高級警官，則分別是隸屬吉隆坡警察總部防範罪案及社區安全組隊一名警監及毒品罪案調查組的一名副警監。

報導提到，被捕的毒品罪案調查組警長，是在本月9日率隊突擊位於安邦巷的一個單位，並逮捕了屋內的3男1女。

他較後在撰寫行動報告時謊報起獲140萬令吉現金，惟在取締行動的兩天後，屋主（商人）卻報案說，警方在取締行動中，拿走了他分別放在保險箱、主人房及一輛寶馬車內的790萬令吉。

此外，武吉阿曼企業通訊組主任拿督阿絲瑪華蒂受詢時表示，警方調查工作尚在進行，若有需要，武吉阿曼總部將發出正式的聲明。