市議員公函不用馬來文 柔蘇丹龍顏大怒

（新山25日訊）柔佛蘇丹依布拉欣對一位依斯干達公主城市議員的公函只使用中文和英文，而未使用馬來文的舉動感到憤怒，並警告有關市議員若不懂得做事就辭職。

柔蘇丹週二通過柔佛王室新聞室諭令，在處理州政府或地方政府公函信件須尊重及使用馬來文，這也是柔佛州一直以來的作法。

陛下指出，不論是柔佛州政府或地方政府的公函，必須以馬來文書寫。

“即使只是通知信，公函必須用馬來文，因為公函上方列明著州政府或地方政府的標誌。”

“什麼時候開始，柔佛州政府的公函使用兩種語文？”

同時，陛下警告和提醒有關市議員，如果不懂得做事就辭職，不要再犯同樣錯誤。

據瞭解，有關市議員發出公函吁請居民出席對話會，以決定是否拆除當地的路障，但是被指公函沒有使用馬來文。

依斯干達公主城市長阿迪阿茲哈里指出，根據陛下的諭令，市政廳即日起實施新指示，即市議員不允許以個人名義發佈官方公函。

他說，任何發佈的公函須有市長或秘書的簽名為有效，有關的事件也會在來臨的市政廳會議展開討論。(CBH)

依斯干達公主城市議員陳偉健說，有關公函實際是使用馬來文，另外使用中文與英文的是夾在公函後面的附件。

他指出，他發出的公函是用馬來文書寫，另3份附件包括對話會的地圖、受邀出席嘉賓以及中英文附件。

“中英文附件是翻譯本，目的是方便欲出席對話會的非巫裔特別是年長居民瞭解活動內容。”

他說，他犯錯之處是不應該使用有依城信籤作為翻譯本的附件，對陛下的不滿也致歉。

他也說，翻譯本附件沒有如同公函般的編號和日期，卻遭斷章取義，挑起話題。

此外，柏伶區州議員鄒裕豪發文告指出，他對前柔州大臣拿督斯里莫哈末卡立及伊斯蘭黨依斯干達公主城青年團在社交媒體挑起公函事件話題感到遺憾，並對公函一事表達歉意。

“有關人士通過網絡散播這起事件，將造成族群間的猜疑，這是不公平也有欠成熟的作為。

此外，柔佛州地方政府、科學及工藝委員會主席陳泓賓說，市議員發出三語公函純屬善意，希望該事件勿被刻意扭曲來製造種族不安的情緒。

他強調，馬來文作為國文的地位是毋庸置疑的，他向涉及的市議員瞭解解後發現，該市議員並無惡意，華英語版本只是方便一些不諳國語的人士。

他說，在我國這個多元种族、多元文化的社會，多語翻譯有助彼此溝通，讓各族對政府的政策有進一步了解。