《鯨》作者：“將功贖罪” 劉特佐獻議會見首相

（吉隆坡25日訊）《鯨吞億萬》作者兼《華爾街日報》記者湯姆萊特（Tom Wright）指稱，被指因涉及一馬公司（1MDB）案而流亡海外的大馬富商劉特佐與常人不同，而且他的抗壓力極高，即使是他已陷入困境，他仍不甘坐以待斃，並嘗試通過各種方式“將功贖罪”，包括獻議為希盟新政府服務，以及獻議與首相敦馬哈迪在美國會面。

湯姆萊特是《鯨吞億萬》的聯合作者之一，另一位作者為布拉利霍普。湯姆配合週二在馬來西亞舉行的新書發佈會，接受本地英文商業電台《BFM》的訪問時，揭露劉特佐的人格特質。

“劉特佐從不放棄，即使是他現在已陷入困境，他仍傳訊向希盟政府說：‘我可以協助你們安排馬哈迪本週在紐約的行程，或是‘我可以幫你索回這些資產，若你不採用我，你拿不回這些資產。’若是其他人面對這樣的困境，可能早就放棄並自首。”

馬哈迪已出發到美國，並將於本週五在聯合國大會發表演說。

過後，他週二在吉隆坡接受《當今大馬》等數家媒體聯合訪問時，進一步揭露劉特佐試圖接觸希盟政府的過程。

他說，根據消息，劉特佐想要和希盟政府談判，而其中一項交換條件就是獻議為希盟政府服務，包括設法安排馬哈迪在美國紐約的行程。

“劉特佐很‘樂觀’，他向希盟政府獻議安排在美國的會面，包括在馬哈迪出席聯合國大會期間的空檔會面。我對此感到驚歎，因這顯示劉特佐特別樂觀的個性。”

詢及劉特佐是否人在美國時，湯姆說，劉特佐與當局是通過電話談判。

“他們有手機，對嗎？他們一直都有聯繫。”

此外，湯姆接受《BFM》訪問時也說，即使美國的充公行動的訴狀點名劉特佐捲入一馬公司案，但劉特佐並未感到驚慌，反而還持續尋找商機。

“我認為，他不是像你我一樣的普通人，並擁有常人情緒。這讓劉特佐成了極有趣的人，但我們很難瞭解他。”

湯姆指出，就算是2015年一馬公司案爆發時，時任首相拿督斯里納吉要求劉特佐“流亡”海外時，劉特佐到了中國後，還是繼續尋找商機。

不相信美與劉特佐和解

揭弊網站《砂拉越報告》上週宣稱，劉特佐正與美國司法部尋求庭外和解。

針對此事，湯姆萊特說，他不相信美國當局會同意與對方和解。

“如果你是處理舞弊案的核心人物，你怎樣可以要求和解？美國司法部不會說，嗨，劉特佐，我們準備跟你和解。這不可能發生。”

指劉並非金融天才

湯姆萊特說，根據受訪調查人員披露，劉特佐並非金融天才，且未極力隱瞞資金流，所以才會輕易被查出資金動向。

不過，他認為劉特佐擁有異乎尋常的能力，且能保持強大的權貴聯絡網。

“他有本事進入一間房，並看出誰是有權有勢者，然後設法讓這權貴幫他，他再扮演中間人角色，把這權貴跟另一權貴串起來。這才是他的天才之處。”

劉疑掌握馬中政府交易內情

湯姆萊特說，他懷疑劉特佐之所以能在中國自由行動，主要是因為他掌握中國公司與馬來西亞政府多個基建設施交易的內情。

《當今大馬》引述他的談話指出，那些在中國有利益關係的人士都在袒護劉特佐，以防止上述交易的細節曝光。

“他之所以能在中國自由行動。我認為，這是因為他涉及這些基建交易的談判。馬來西亞政府指控這些計劃涉及貪腐，而他知道這些基建交易，如東鐵計劃及油氣管工程。或許中國有人不要他回到馬來西亞，以免爆出這些交易的細節。”

湯姆萊特目前也是《華爾街日報》駐香港的記者。他說，他知道劉特佐在香港的所在之處，直到今年7月中旬，有傳聞指他逃往澳門為止。

“新加坡於2016年發出紅色通緝令之後，香港政府並未採取任何行動，香港警察也未採取任何行動。我想，是中國政府下令‘不要逮捕這個人’。”

根據《當今大馬》的報導，東海岸鐵路計劃與SSER油氣管工程都是前朝國陣政府所批准的基礎建設計劃，但被指建設費高昂及合約條款不公平。

希盟執掌中央政權後，馬上宣佈檢討這些大型計劃，而財政部今年7月更宣佈中止東鐵計劃，但後來改口說只是擱置有關計劃，且須商議最終解決方案。

此外，外媒報導指稱，劉特佐在馬來西亞變天後，先從香港逃亡至澳門，再從澳門入境中國，相信他目前仍匿藏在中國。

劉通過羅斯瑪打開權力通道

湯姆萊特說，富商劉特佐早年是通過前首相夫人羅斯瑪打開連接布城權力走廊的通道。

《透視大馬》引述湯姆萊特在接受BFM電台的訪問時的談話指出，劉特佐是通過羅斯瑪與前夫所生的兒子里扎，與羅斯瑪建立關係，而劉特佐過後是通過羅斯瑪，促使納吉願意聆聽他的意見。

“在這過程中，我相信羅斯瑪是很重要的人物，因為她協助劉特佐進入大馬權力核心，而羅斯瑪也從中取得好處。”

大馬政府之前已針對一馬公司案提控納吉，而反貪污委員會也宣佈已完成針對羅斯瑪進行的調查工作，並已把調查報告提呈至總檢察署。

此外，大馬也已發出逮捕令，以通緝劉特佐及其父親，而這對父子預料將被控洗黑錢罪名。