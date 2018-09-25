林吉祥：若被劉特佐誤導 納吉開審前應自證

（吉隆坡25日訊）民主行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥指出，前首相拿督斯里納吉若真的富商被劉特佐誤導，就不應該等到一個馬來西亞發展公司案件聆審開始後才自證清白。

他於今日在紐西蘭基督城發文告，促納吉表明是否被劉特佐誤導。

“馬來西亞人民有權知道真相，尤其是納吉現在幾乎天天都在他的部落格上發表聲明。”

他說，納吉在法律上必須負責任，因為一個馬來西亞發展公司一直都是一家政府公司，而納吉身兼首相和財政部部長，必須要為該公司所有的行動負上完全與最終的責任，儘管納吉沒有涉及在一個馬來西亞發展公司的日常運作。

“納吉怎麼可以把責任推卸並宣稱他被劉特佐誤導，以致於造成數百億令吉公款的損失呢？”

林吉祥認為，納吉的所有部長也必須為一個馬來西亞發展公司醜聞，以及把馬來西亞轉變成一個環球賊狼當道國家上共同負上責任。

他說，內閣於2015年核准“拯救一個馬來西亞發展公司藍圖”，然而它實際上只是一個“拯救納吉藍圖”。

“今年的巫統和馬華大會是否會針對各自領袖在把國家從納吉和一個馬來西亞發展公司醜聞中拯救出來上失敗設立特別的辯論環節，並承認馬華和巫統在納吉掌政時期的失敗和過錯，祈求馬來西亞人民和未來世代的寬恕？”