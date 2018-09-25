安華：聽取意見 不代表接受LGBT

（吉隆坡25日訊）人民公正黨候任主席拿督斯里安華說，聽取LGBT群體（男女同志、雙性戀、跨性別者）的意見，不代表接受他們。

他週二在國家語文出版局主辦“國家演講”活動的問答環節中說，LGBT群體有表達看法與意見的自由。

他說，不論是誰提出要求，希望聯盟政府不容許存在“極端主義”，譬如有些超級自由主義者認為必須遵循他們的意見，但卻希望包容其他意見。

針對LGBT課題在換了政府後引起一些社區的不安問題，安華表明：“我同意修改有關肛姦的法令，但不代表我支持LGBT。”

他說，他在這方面與首相敦馬哈迪的看法一致，不贊成在馬來西亞推進LGBT利益，因為這超出本地社會所能夠接受的範圍。

“由於一些團體所開展的支持這一活動的運動，看似是政府滿足了他們的要求。事實卻是，我們不能阻止人們發表意見。”

“我們已承諾希望聯盟將會給予媒體自由與言論自由，倘若我們不同意他們的觀點，我們能夠糾正它。”

安華希望聯盟領袖從未質疑王室或君主立憲制。他說，他目前沒有公務，因此計劃會見國內的各個王室，向他們解釋事宜。

“他們也面對新的局面，長久以來他們只知道巫統。”

詢及希望聯盟政府是否打算恢復單一源流學校制度，以強化馬來文及拉近各族之間的關係，以及政府對承認統考文憑的立場時，安華沒有正面回應。

“不論是什麼源流學校，都得掌握好馬來文，必須把馬來語視為國語。”

他說，雖然馬來西亞的教育水平表面上看似很高，與鄰國相比卻是遠遠落後，因此提升教育水平是政府所關注的。

他也希望國人，尤其是高等學府，在加強馬來文的同時，也應該掌握好第二語文即英語。