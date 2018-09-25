檳首長：峇都交灣建新或遷校 保留地用途待副教長決定







（北海25日訊）威南峇都交灣新城鎮教育保留地會是興建一座全新的華小，還是保留給威北瓜拉姆拉光育華小遷校？檳州首席部長曹觀友說，待下月副教育部長張念群巡視后，才會對外宣布最終決定。

曹觀友今日走訪光育學校後在交流會上說，現在有兩個選擇，如果說新的華小建在峇都交灣，光育華小可能要另外物色新的地點，阿爾瑪區也有興建華小的需求，不過暫時沒有适合的土地。

他說，有華教人士的意愿是以興建新的華小為先，多一間華小好過保持現狀，至于搬遷的可以慢一點點，尋獲适合地點再搬遷，興建一所新的華小大約需要4至6依格的土地。

他表示，在過去10年，檳州政府有華小協調委員會處理華校課題，州政府制度化撥款給州內的學校，近几年，任何發展商的獻地都交給州政府處理，讓州政府決定和協助建校或遷校用途。

“這几年也有几個成功例子，比如恒毅中學、日新中學、益華小學、養正小學，有些已經建好，有些則是在策划中，這有賴于檳州政府与華教委員會及校方密切合作的成果。”

他說，檳州政府在6月18日接獲光育學校的致函表示遷校意愿，檳州政府馬上采取行動協助處理，在威南峇都交灣新城鎮的首階段發展，大概6000多依格包括工業、商業及住宅發展計划，該區現在已建好一間國小、淡小和國中。

將尋最佳解決方案

他說，檳州發展機構（PDC）在新市鎮發展有規划一片校地供華小用途，如果依据早前几所華校的成功例子，檳州政府得到學校的申請，就讓學校決定土地适不适合。

“中央政權輪替后，教育部在全國興建10+6新的華小，其中一間落在檳州，突然峇都交灣這片地有2份申請，至于要興建新的學校或遷校，這需要協調才能做最后決定。”

他強調，光育學校因學生人數下降而決定遷校，檳州政府會全面配合，找出一個最佳解決方案，協助光育學校完成遷校任務。

教部支持光育遷校

檳州教育局主任莫哈末嘉米爾表示，教育部支持光育學校的遷校決定，其實光育學校有兩個選擇，其一是威中阿爾瑪區，其二是威南峇都交灣區。

他說，大山腳國會議員沈志強曾向他表示，威中阿爾瑪華裔人口密集，也有興建華小的需求，至于峇都交灣新市鎮确有興建華小的必要，峇都交灣已确認有一片土地，但是，威中阿爾瑪則是有需求，沒有适合的土地。

章瑛盼妥善安排學生轉校

檳州華校事務協調委員會主席章瑛贊揚，光育學校董事部做出勇敢的決定，為了教育使命而決定將學校搬遷，并希望校方妥善安排原有的學生轉校。

威北瓜拉姆拉光育學校董事會總務許万展表示，校方已獲18名學生家長簽署遷校同意書，若真的遷校，校方會安排學生轉校至8公里以外的本那牙益僑學校，并會安排學生的交通直到畢業為止。

許万展表示，光育學校成立于1935年，從最初輝煌的百位學生到今日的18位，華裔人口往外流，導致學生來源一直往下滑，為了避免學校被關閉或被合併，董事會做出申請遷校決定。

他說，把光育搬遷到一座華裔人口密集或新興地區，以解決當地華小不足的困境，讓它繼續發揮它的作用和使命，是我們“光育人”的心愿，我們希望州政府可以協助光育學校，讓光育學校在他鄉立地而起。

校長：學生少影響學校發展

光育學校校長李巧鸞表示，2017年11月24日，由于學生人數下降低至20人，董事長提議遷校，獲得同意。在2018年5月26日，大會一致通過，并尋求与檳州首長見面商討遷校地點。

她表示，學生人數下降對學校發展受到影響，低于30人，學校必須進行复級班教學；根据班級數量計算，教師需求減少，留下來的教師必須肩負更多文件職務；教師較少，同時出席會議或課程，造成教學与學習進度緩慢；教師与學生面對壓力（及格率、出席率、其他活動表現率）；學生參与團体活動受限制（分組活動、運動或球類）。