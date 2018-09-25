入住檳酒店 摻毒品自殺 少婦 攜子燒炭

（檳城25日訊）檳島某酒店驚傳燒炭加毒品雙料自殺命案！一名28歲華裔少婦昨天晚上約11點，駕車載10歲兒子入住市區一家酒店後，就一直沒和外界聯絡，酒店職員在隔天中午破門而入才揭發母子倆雙雙倒在床上不省人事，少婦當時已經斷氣，而兒子半昏迷送到醫院搶救 。

據酒店職員披露，相信早有準備的少婦，帶著火炭和兒子一起入住客房後就一直呆在房裡沒有出現。

直到週二中午仍未退房，酒店職員分別在12點和1點多敲門想詢問少婦是否還要繼續住下去，但都沒人應門。

“由於當時還沒過退房時限即下午2點，所以我們沒起疑。”

直到下午2點多過了退房時限，他們再次去敲門但還是沒人應門，心中開始起疑，並聞到很細微的異味從房裡傳出來，覺得不對勁下以萬能卡打開房門，才驚見2人燒炭自殺。

他們立刻報警並召來救護車，醫護人員接報趕到酒店調查證實少婦已斷氣，而立刻把半昏迷的男童緊急送到檳城醫院搶救，目前暫無生命危險，在傍晚7點已被送入加護病房內觀察。

東北區警區主任仄再瑪尼受詢時證實，死者是來自壟尾的林美珍，而兒子名叫王志凱（譯音）。

他說，大批警員和鑑證組接到投報後，火速趕到現場展開調查。

“初步並沒發現可疑之處，警方目前列為突然死亡案處理。”

他說，根據初步調查結果，女死者在炭裡加了某種毒品一起點火，在客房裡自殺，毒品的成份有待化驗，而初步調查死因是窒息身亡

他披露，女死者是一名售貨員，有傳女死者丈夫多年前因車禍去世，由她獨養兒子，他表示警方繼續向女死者家人索取個人詳細資料。

此外，死者林美珍的母親探完外孫再認女兒屍後，在醫院太平間崩潰哭成淚人。

林媽媽傍晚時分在家人陪同下，趕到檳城醫院急救部門，過後再到太平間會晤查案官。

期間她淚崩不停與家人通話，聞者心酸。

由於入夜無法剖驗，查案官交代她們明早再來，她和家人又匆匆趕回加護病房照顧外孫。

記者嘗試上前了解情況，但身邊親人都婉拒受訪。

濕毛巾堵房門細縫 阻煙霧流出房外

女死者尋死之心堅決，除了火炭加毒品，還用濕毛巾堵住房門下的細縫，阻止煙霧流出房外。

在場調查的警員發現，所有可通風的細縫都被封死。

鑑證組在下午5點多採證結束後，將女死者私人物品帶回去調查。

除了林美珍的包包外，記者見到在黑色的環保袋內，還有幾瓶啤酒，因而不排除林美珍事發前曾喝酒。