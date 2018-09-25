人頭稅二八分攤遇反彈 恢復僱主承擔1萬元

（布城25日訊）基於雇主及職工會的反對，財政部長林冠英宣佈，政府決定恢復由雇主全額承擔1萬令吉的人頭稅，抑或是選擇將年資滿10年的外勞送回國後再重新引進。

他於今日在財政部召開記者會說，外勞一旦在我國工作滿10年，就不獲准繼續逗留及直接延長工作准証，他們必須先回國，過後才重新提呈申請。

他說，這些“資深”外勞以新外勞身份重新被引進，人頭稅就依然1850令吉來計算。

返國重聘只需1850元

昨天，林冠英宣佈，在新的政策下，年資滿10年外勞每年必須繳付的1萬令吉人頭稅，雇主只需承擔20%，其餘80%由外勞自行承擔決定，藉以減輕雇主的財務負擔。

隨著新政策引發雇主及職工會的激烈反彈，林冠英於今日下午召開記者會，作出最新的宣佈。出席者包括人力資源部長古拉、國家銀行助理總裁阿布哈山和關稅局總監拿督斯里蘇博馬廉。

針對業者指人頭稅由雇主和外勞二八分攤行不通的報導，林冠英指出，

媒體指外勞人頭稅調漲至1萬令吉，其實外勞首10年的人頭稅依然是1850令吉，惟獨那些年資超過10年的外勞，若要延長工作期限，就得繳付每年1萬令吉的人頭稅，而且可以延長3年，也就是必須繳付3萬令吉。

他說，政府為了減輕雇主的負擔，這才決定規定雇主承擔20%，外勞承擔另外80%，可是，雇主卻投訴外勞沒有能力支付80%的人頭稅，認為不應該執行。

“在這之前，工作屆滿10年的外勞就必須回國，政府因此決定放寬措施，讓熟練外勞可以繼續逗留在國內工作，條件是必須支付1萬令吉人頭稅。政府已經嘗試幫忙，否則外勞在10年後就得回國。”

林冠英說，根據內閣於8月29日所做的決定，新措施將於在10月1日生效。

“既然雇主和一些職工會認為此舉會加重外勞負擔，政府決定恢復之前的措施，由雇主全額承擔人頭稅。”