首相：須受法律制裁 貪污不至於囚終身

（英國．倫敦25日訊）首相敦馬哈迪指出，貪污者必須受到法律制裁，但他不認為貪污罪在馬來西亞必須到判處終生監禁的地步。

“他們可能會被判坐牢。至於監禁刑期則取決于他們貪污的程度，我認為，不同程度的貪污行為必須接受不同的刑罰。但我們還沒有到判處終生監禁的地步。”

視涉貪程度判刑

他昨天在牛津伊斯蘭研究中心發表題為“伊斯蘭世界良好施政的挑戰”的專題演講後，回應他是否支持判處貪污罪成領袖死刑的提問時如此回應。

他說，在馬來西亞，貪污罪成者將會被判坐牢，在一些國家則會判處死刑，但死刑可能無法解決問題。

談到伊斯蘭世界的民主，馬哈迪說，奉行民主制的伊斯蘭國家需要花時間了解民主程序。

“若你不了解選票在民主制的力量，你就無法實行民主制。”

伊國較適應君主制

他說，對民主制沒有充分瞭解的伊斯蘭國家比較適應君主制。

他指出，一些伊斯蘭國家在轉型為民主制過渡期間，為他們帶來災難。

“每當他們嘗試實行民主制，他們就會發生內訌，國家可能幾近崩潰。”

馬哈迪說，在民主制，人民可以選擇政府，并於特定期限內支持有關政府。

“然而，在一些伊斯蘭國家，他們沒有耐心等待勝選新政府的任期結束，在大選過後就迫不及待想要改變。”

“他們是時候尊重選票的決定，成立能夠善用權力造福人民的政府。”

馬哈迪說，馬來西亞是奉行民主制的穆斯林國家，穆斯林人口佔六成，人民都效忠於統治者。

他說，馬來西亞人民意識到，他們能夠同時擁戴統治者和奉行民主制，因此民主制得以成功在馬來西亞落實。

“我們不喜歡暴力。我們不會推翻政府，而是等到有關政府自行改變。”

馬哈迪這番言論頓時引來台下笑聲。

馬哈迪上一次到訪牛津伊斯蘭研究中心是1996年，他當時發表題為“伊斯蘭，遭誤解的宗教”的專題演講。

牛津伊斯蘭研究中心心成立於1985年，經常邀請重要人物演講，談論伊斯蘭世界的課題。中心內設有數個專門講堂，包括馬來西亞講堂。