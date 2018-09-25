地點不再是新加坡 第二次特金會快舉行

（紐約25日訊）美國總統特朗普與韓國總統文在寅，昨天在紐約出席聯合國大會期間會面。特朗普透露，他與朝鮮最高領導人金正恩的第二次峰會，可能很快舉行，地點亦即將確定，但不會再是新加坡。

上周在平壤與金正恩舉行峰會的文在寅，向特朗普簡述上周文金會的成果，並轉達金正恩的口信，指金正恩在峰會中多度表達，期望與特朗普及早會面，以盡快完成無核化進程，並指特朗普是唯一能夠解決這個問題的人。文在寅說，即使在封閉的朝鮮，無核化進程亦已高度公開，不能逆轉。

美卿冀年底赴平壤

特朗普則形容金正恩非常開明及了不起，他將很快公佈第二次美朝首腦會談的相關事宜，會面形式和第一次頗為相似，但地點很可能不同。

特朗普在去年的聯合國大會發言時，揚言要“徹底摧毀”朝鮮，更嘲笑金正恩是“火箭人”。時隔一年，特朗普說，朝鮮有極大的改變，“是自我們（派人）到當地後，朝鮮變成了另一個世界。”美國國務卿蓬佩奧亦期望年底前往平壤，為第二次峰會做準備，但強調現階段不會放鬆對朝鮮施壓。蓬佩奧原訂8月第四度訪問平壤，但因為特朗普不滿朝鮮棄核無實質進展，取消行程。

《紐約時報》稱，特朗普的幕僚現在擔心他對朝鮮作出多太承諾，打亂美國的外交部署。

韓朝在上周的第三次峰會期間簽署《平壤共同宣言》，就無核化方案達成協議，承諾共同推動朝鮮半島無核化；朝鮮會永久廢棄東倉里導彈試驗場和發射台，並有條件追加措施銷毀寧邊核設施。

幕僚憂特朗普讓步太多

韓國總統府青瓦台官員透露，朝鮮要求美國先簽署停戰協議，朝鮮才按美國要求提供核物質及設施清單及容許驗證。文在寅將於周三在大會上演說，重申朝鮮半島無核化和平追求；朝鮮外長李勇浩則於周六演說。

美國鷹派人士擔心，特朗普會在金正恩實現完全不可逆轉無核化之前，就向朝鮮作出過多承諾。

共和黨參議員格雷厄姆認為，文在寅有如“亞洲奧巴馬”，擔心他會令特朗普陷入困境：“對我們最壞的可能結果是，在他們（朝鮮）棄核之前就談到結束韓戰的和平條約。”

美韓簽新自貿協定

特朗普（右）與文在寅周一在紐約簽署了修訂後的美韓自貿協定。特朗普說，新協定是貿易的歷史里程碑，是一宗大交易，將使美國汽車、藥品和農產品更容易進入韓國市場。文在寅稱，希望這將為韓美兩國提供一個提升雙邊經濟關係的平台。

根據新協議，韓國同意將每年進口美國汽車配額倍增至5萬輛；韓國並接受華府對韓國貨車徵收25%關稅的期限，延長20年，至2041年。