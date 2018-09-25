打破梅西C羅10年壟斷 莫德里奇膺世足先生

（倫敦25日訊）克羅地亞中場球星莫德里奇週一在國際足聯FIFA年度評選中力壓葡萄牙巨星C羅和埃及射腳薩拉赫，首次當選為年度世界足球先生。“魔笛”成為首位當選這一球員最高榮譽的克羅地亞球員。

FIFA是於7月24日公佈世界足球先生的最終10人候選，9月3日宣佈了最後三強。除了莫德里奇、薩拉赫和C羅，進入10人候選的還有德布勞內、格里茲曼、阿扎爾、凱恩、姆巴佩、梅西和瓦拉內。5屆世界先生梅西是自2007年以來首次無緣三強。

世界足球先生由各國國家隊主教練、隊長、媒體代表和公眾投票（各佔25%）選出。莫德里奇作為中場核心，上賽季協助皇馬隊完成歐冠3連冠，並在法國世界盃率領克羅地亞歷史性殺進決賽，最終奪得亞軍。

莫德里奇的獲獎，打破了過去10年這一獎項由梅西和C羅二人壟斷的局面。

事實上，在今年的世界盃，足壇王位更替就已經有了跡象，莫德里奇當時獲得“世界盃金球獎”。而在8月份的歐洲足協年度最佳球員評選，這個跡象更明顯，莫德里奇同樣當選歐洲年度最佳。

還有望爭歐洲年度最佳

這一次FIFA的頒獎禮，或許是因為事先獲知結果，C羅繼歐洲年度最佳評選之後，再次缺席，而梅西原本要參加，最後時刻卻改變主意缺席。

C羅和梅西聯手統治足壇10年，這個壟斷遲早會有結束的一天。過去一年，梅西和C羅都有不錯表現。梅西幫助巴塞羅納拿到西甲和國王杯，個人獲得歐洲金靴，C羅連續3年幫助皇馬贏得歐冠，他在世界盃表現也出彩，可惜葡萄牙未能繼續晉級。

過去10年，梅西與C羅包攬10次世界足球先生，這包括國際足聯與法國《足球》雜誌合作的那幾年。兩大巨星各5次獲獎，平分秋色。梅西在2015年就已第5次獲獎，而C羅至去年才追平梅西。

原本被認為將挑戰梅西和C羅的巴西隊長內馬爾，今年連最佳前三都沒進入。

今年足壇還有一個重要的個人獎項，那就是《法國足球》金球獎。歐洲足協“年度最佳球員”以及“FIFA最佳球員”的評選結果，很可能是“金球獎”的風向標。

但也存在一些變數，首先，克羅地亞隊最近慘敗給西班牙，莫德里奇遭遇生涯最大慘敗，之前無論效力國內球隊還是熱刺、皇馬及國家隊，他從未單場淨吞6蛋。

梅羅缺席被轟玷污足球

C羅和梅西都沒有出席FIFA頒獎盛典，據西班牙《馬卡報》名記何塞.菲利克斯披露，國際足聯對兩大巨星的缺席感到非常惱火，對C羅和梅西展開炮轟。

“他們玷污了足球，自己卻不知道這一點。受損害的是這項運動本身，之後才是他們自己。”國際足聯一高管談到梅西和C羅缺席時如此表示。

《馬卡報》披露，國際足聯對兩大巨星缺席頒獎典禮感覺非常惱火，高層們並不掩飾這一點。他們認為，這兩大球星只要沒成為主角，就選擇消失，這是對那些過去多年陪伴他們的同行們做出的一大醜陋動作。

雖然C羅和梅西沒有出席，莫德里奇、薩拉赫、拉莫斯、德赫亞、姆巴佩、庫爾圖瓦、瓦拉內、阿爾維斯、齊丹、波切蒂諾、達利奇、布蘭科、德尚、勒夫、卡佩羅、羅納多、羅納汀荷、伊基塔、博班等明星及名帥都列席。

值得一提的是，意大利名帥卡佩羅在受訪時也炮轟了C羅和梅西：“這是一種缺乏尊重的表現。你得獎的時候會出席，輸掉的時候也要出席。”

魔笛得29%選票遠勝C羅

根據國際足聯公佈的“FIFA最佳球員”前十名得票率，莫德里奇以29.05%的得票率遙遙領先眾對手，而C羅得票率比莫德里奇少了將近10個百分點，得票率為19.08%。排第三的是薩拉赫得票率為11.23%。

排第四的是姆巴佩得票率10.52%。梅西只排在第五，得票率為9.81%，這與歐洲足協“年度最佳球員”的評選一模一樣。

最佳男球員評選第六是格里茲曼，得票6.69%。第七是比利時大將阿扎爾，得票5.65%。第八是另一比利時大將德布勞內，得票3.54%。第九是瓦拉內，得票3.45%。第十是凱恩，得票0.98%。

瑪塔6膺女足小姐 德尚膺最佳教練

除了最佳男球員大獎，在其餘多個重要評選中，法國國家隊主帥德尚當選最佳男足教練；薩拉赫獲得普斯卡什獎；瑪塔第6次當選世界足球小姐。

普斯卡什獎“最佳進球獎”：薩拉赫

當晚最先揭曉的是“普斯卡什獎”即最佳進球獎，效力利物浦的埃及前鋒薩拉赫，在主場對埃弗頓的左腳弧線球破門以38%的得票率獲獎。他在領獎時說道：“我期待今晚再贏多一個獎項。”

最佳男足教練：德尚

法國名帥溫格擔任頒獎嘉賓，他宣佈世界盃冠軍教頭德尚獲獎，德尚擊敗了世界盃亞軍克羅地亞主帥達利奇和歐冠3連冠的齊丹。

德尚說：“我要感謝齊丹和達利奇，他們都是贏家。沒有球員們，我們什麼都不是，我要感謝整個球隊。他們幫助我今晚來到這裡。我也要感謝我的團隊。”

世界足球小姐：瑪塔

巴西老將瑪塔是第13次躋身世界足球小姐評選前三，最終她第6次獲得世界足球小姐。瑪塔致辭時說：“我始終期待作為足球運動員贏得這樣的獎項。”瑪塔是擊敗了。

挪威前鋒赫格貝里以及德國隊長馬羅贊，赫格貝里上賽季代表里昂在32場比賽打進53球，連續3個賽季奪得法甲和歐冠3連冠；馬羅贊是赫格貝里的里昂隊友。

最佳門將：庫爾圖瓦

庫爾圖瓦壓倒法國隊的洛里斯和丹麥的小舒梅切爾獲獎。他說：“我要感謝我的隊友和教練，他們總是給出最好的建議。謝謝大家！”范德薩和前巴西門將福爾曼擔任頒獎嘉賓。

最佳女足教練：佩德雷斯

率領里昂隊奪得法甲和歐洲冠軍聯賽3連冠的佩德羅斯，擊敗了日本女足主帥高倉麻子和荷蘭女足主帥威赫曼獲獎。

佩德羅斯說：“我要感謝我的團隊，因為這是一項集體工作。當我接受這份工作時，我想首先享受足球的一切，然後推廣女子足球。”索斯格特擔任頒獎嘉賓。

最佳球迷獎：秘魯球迷

智利球迷塞瓦斯蒂安·卡雷拉、日本和塞內加爾球迷、秘魯球迷獲得提名，最終秘魯球迷獲獎。4萬名秘魯球迷跨越半個地球，見證國家隊36年來首次世界盃亮相，他們不僅支持秘魯隊，其熱情和開放也獲得當地人和對手球迷的喜愛。

公平競賽獎：倫納特蒂

倫納特蒂獲獎，他為了捐贈干細胞救助白血病患者，缺席了荷甲文洛對恩浩雲的比賽，並因此獲得當場最佳。

國際職業球員協會最佳陣容

按照4-3-3陣型投票。門將：德赫亞；後衛：阿爾維斯，瓦拉內，拉莫斯，馬塞洛；中場:莫德里奇，坎特，阿扎爾；前鋒：姆巴佩，C羅，梅西