扎希：成員黨一致決定 國陣杯葛波德申補選

（吉隆坡24日訊）國陣兼巫統主席拿督斯里阿末扎希說，在與國陣成員黨討論後，該聯盟一致決定杯葛波德申區國會議席補選！

“不過，國陣不會阻止來自成員黨的獨立候選人上陣，並交由相關成員黨領袖做決定。”

他今日在巫統大廈主持政治局特別會議後說，在召開會議前，巫統政治局經已就補選事宜與成員黨討論。

不阻盟黨獨立候選人上陣

他說，波德申區國會議席向來由國大黨上陣，他已經向成員黨包括馬華領袖表達巫統的杯葛決定。

阿末扎希說，國陣是基於三個原由而決定杯葛波德申區國會議席補選，即：這是國大黨的議席、也是為了滿足個人政治志願而制造出來的補選，以及補選所需的300萬令吉開銷，應該用在對人民有利的項目上。

他說，國陣認為這場補選的舉行是浪費金錢，“我們知道現任政府正面對財務問題。”

他說，補選向來都是因為議員逝世才會舉行，除非大選已過3年，距離來屆大選只剩2年時間，那麼就不必補選。

阿末扎希聲稱，國陣認為這個國會議席為了製造補選而懸空有違民主原則。

“這場補選不過是為了個人議程。”

“這個國會議席的懸空並不是基於自然原因，如人民代議士逝世。”

“此舉違反民主原則，因此，我們決定杯葛這場補選。”

陪同出席記者會的包括署理主席拿督斯里莫哈末哈山、總秘書丹斯里安努亞慕沙。

選舉委員會已訂9月29日為波德申區國會議席補選的提名日，投票日則於10月13日。

未商討為伊黨助選

詢及伊斯蘭黨是否上陣波德申區國會議席補選，而巫統會否派員助選時，阿末扎希說，兩黨仍未討論此事。

他強調，巫伊兩黨並沒有進行政治結盟，而是胥視個別案例合作。

他說，雖然伊斯蘭黨打從開始就表明願意讓路給巫統上陣補選的立場，但巫統尊重這是國大黨的選區。

“巫統也希望伊斯蘭黨能堅持立場，不會派員上陣，儘管伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺曾在瓜拉登嘉樓舉行的代表大會上說過，若巫統不派人上陣，伊斯蘭黨就會派出候選人。”

詢及公正黨候任主席兼候選人安華將因為國陣的杯葛補選而輕易勝出時，阿末扎希表示，那只是外界的分析。

“至今只有2名巫統領袖表明會去為安華助選，那是他們的個人議程，不代表巫統。如果你問我巫統會不會紀律對付，我只能告訴你，若有來自巫統的人，對巫統候選人扯后腿，那麼我會對破壞者採取紀律行動。”

另外，阿末扎希透露，他今日早前與馬華總會長拿督斯里廖中萊通過電話，了解對方發表的“開除巫統論”，並被告知馬華無法接受伊巫兩黨聯盟。

“巫統和伊斯蘭黨都是反對黨，我們是針對不同案例合作，並不是政治聯盟。”

他說，那些離開巫統的前黨員或領袖，都是個人選擇，“我祝他們未來前途錦繡。”

巫統署理列3不競選理由

（芙蓉24日訊）巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山列3理由建議巫統不要委派候選人上陣波德申國席補選。

第一，巫統保持原則和立場，不與一些為了政治利益而製造補選的人妥協。

他今日發文告表示，選舉擁有明確的目的和道德信息，這是大家所追求健康和道德民主進程的方式與承諾，為了個人的政治生涯而故意懸空議席製造補選，已違背選舉道德。

“巫統堅決反對這場以‘自我中心‘（self centric）為主的波德申補選，而且，這樣的事情已經不是第一次在我國發生。”

他認為，若沒有人提出明確的抗議，類似行為，將會成為政治的歪風。

“這不僅違背民主原則和選舉的道德目標，也浪費國家的資金和公共資源。”

他的第二個理由是，自第14屆大選後，巫統當務之急是需要專注在振興黨內部，讓人民重新對巫統有信心與信任，沒有其他議程比這個更重要。

他認為，若巫統參與這次的補選，並不會對黨帶來任何改革，反之只會拖慢黨的腳步。

至於第三個理由則是，巫統目前需要對全國的國州選區進行分析，探討選民的支持傾向，以便巫統能擬定更好的戰略。