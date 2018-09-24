外勞工作證人頭稅調整 林冠英：僱主付20%

（吉隆坡24日馬新社訊）財政部長林冠英指出，政府將調整在我國工作超過10年外勞申請延長臨時工作准證的人頭稅架構，以減輕雇主負擔。

他說，通過新架構，“年資”達10年的外勞可以延長工作期限3年，而每年1萬令吉的人頭稅，雇主只需承擔20%，其餘80%由外勞自行承擔。

工作10年可延長3年

他於今日在馬來西亞房地產發展商會（REHDA）研究院主辦的“年度產業發展大會”致詞時說，此舉是鼓勵雇主留住這些擁有10年經驗的員工，因這些員工可以視為熟練員工。

“送走訓練有素的員工而聘請沒有經驗的外勞，是不值得的。”

林冠英說，外勞人頭稅重組措施料將能為政府於3年內收取10億令吉的收入。

他指出，這項措施除了有助增加政府收入，也能確保經濟發展不會因熟練勞工短缺而受到中斷或干擾。

“這筆人頭稅原本稅應該由僱主承擔，但政府接獲投訴，也知道這是一筆沉重的負擔，因此允許外勞和僱主各分擔80%與20%。”

過後在記者會上，林冠英說，與其放走熟練工人再僱用非熟練工人，政府更想留住熟練的外國工人。

他說，人力資源部長將會公佈這項措施的生效等詳情。

林冠英：歡迎在馬置產 不會開發外國人城鎮

林冠英說，政府歡迎外國人在馬來西亞購置房產，但不會允許專門為外國人開發任何城鎮或住宅計劃。

他強調，任何國家都不會接受不利於本身國民和國家的地產計劃。

“首相（敦馬哈迪）並不反對外國人在馬來西亞購置房產，然而專門為外國人建造一個城鎮，這對國家和馬來西亞人有什麼好處？”

他表明，政府並未阻止外國人購買他們的產業，依然開放給馬來西亞人和外國人購買，發展商無需感到擔憂。

他說，有人批評與指責政府對外國企業持敵對態度，事實上，政府歡迎來自任何國家的外國直接投資，只要它給人民帶來實在利益，同時不會給政府帶來負擔。

他說，政府希望流入我國的都是高質量外國直接投資，從而為人民創造高質量的就業機會，以符合高質量增長的目標。

“我們不需要盲目的提高國內生產總值，而人民依然受苦，這是毫無意義的；為保障人民的經濟福祉，工作必須提供給本地人，房屋也是建給馬來西亞人住，外國人在馬來西亞購置房產不是問題，但專門為外國人建造的城鎮則不能接受。”

20%至30%申貸被拒 要求國行重估準則

林冠英在房地產發展商會研究院主辦的“年度產業發展大會”發表政策演詞時說，根據官方數據，2017年有20%至30%的房屋貸款申請人被拒，而非官方數據可能高達60%至70%，政府已要求國家銀行對嚴格的貸款准則重作評估。

他坦言，僅建造新的中低價房屋並不足以實現居者有其屋的目標，因為最大的問題是房貸被拒。

此外，他說，人民的收入增長也必須趕上房價漲幅，儘管收入中位數確實比2017年的房價同比增長8.0%，但速度還不夠快。

“國家產業資訊中心數據顯示，2017年房價指數上漲6.5%，比前一年的7.1%放緩。”

林冠英過後在記者會上說，若房屋發展商無法降低屋價，政府可能重新考慮向建筑材料及服務征收銷售與服務稅（SST）。

他說，政府已採取積極措施豁免稅務，目前正在等候房地產業者降低屋價。

“我們要看到價格下降，我對附加配套沒興趣，這是毫無意義的。”

另一方面，房地產發展商公會主席拿督孫興存指出，該會正在研究是否可能降低屋價，並將盡快完成有關報告，以便在2019年財政預算案提呈國會前呈交給財政部。

他也呼吁所有發展商在當前市場疲軟時，除了原有的折扣或回扣，並將“節省”下來的銷售與服務稅，以調低屋價的方式“轉嫁”給購屋者。

他承認，在豁免銷售與服務稅後，消費人直接節省6%的費用。