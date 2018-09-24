首相：政府專注恢復2領域 打貪國債當務之急

（倫敦24日訊）首相敦馬哈迪說，希望聯盟政府將專注恢复馬來西亞兩大領域的問題，即行政機關敗壞及巨額國債財政困境。

他昨日在倫敦與近200名旅居英國的馬來西亞人進行的對話會上說，前朝執政黨造成國家行政機關及財政敗壞，假若他們在第14屆大選繼續勝選執政，將導致馬來西亞進一步受到破壞。

“馬來西亞將淪為殖民地，我們將在自己國家失勢，因此人民支持希望聯盟推翻漠視國家民生問題、國家發展和人民受生活費高漲所苦的國陣前朝政府。”

馬哈迪指出，我國行政機關由上至下都受到貪腐侵蝕，甚至遭執政黨濫用，失去中立原則，直接公然為國陣在選舉助選。

“他們的忠誠不僅獻給行政人員，也獻給執政黨。”

他說，這不符合聯邦憲法精神，行政機關如軍警理應遵從現任政府的指示，而不是當權的政黨。

收入不足償還國債

馬哈迪說，要重振國家財政是當務之急，盡管政府可能必須脫售資產套現，以償還巨債。

他說，前朝政府留下1兆令吉國債須償還，否則我國可能會面臨破產，進一步使國家經濟惡化。

“我們也失去貸款，我們不知道這些款項去了哪里，因此我們沒有錢償還這些債務。”

他說，財政預算案通常處於赤字狀態，因為收入不足以償還債務。

他指出，政府也沒有足夠資金應付行政開銷、發展開銷，包括學生獎學金。

“還有許多有待改善，若給予政府時間，我們將解決這些問題。”

國產車計劃需私企支持

首相馬哈迪說，若要推行第三國產車計劃，政府需尋求私人界的支持方能成事。

他說，政府欠缺資金推行這項計劃。

“（一旦推行計劃），你推動了供應商的發展、推動零部件生產，因為需要許多汽車部件，將為人們創造就業機會，也為小商家提供商機。”

馬哈迪與旅居英國馬來西亞人的對話會，由支持土著團結黨願景的英國大紅花俱樂部主辦，出席者包括該俱樂部會員和馬來西亞留學生。

馬哈迪說，發展國產車旨在為馬來西亞參與工程領域提供機遇。

他說，制造一輛汽車需要4000個部件，若沒有工程方面的實際經驗，這對任何工程系畢業生都并非簡單的任務。

他指出，通過生產汽車，我國將能掌握工程領域，進而帶動制造業發展，提升工程知識和技能。

他說，這不僅是制造汽車，也刺激了其他經濟領域的發展。

馬哈迪也反駁寶騰被指是失敗國產車計劃的說法。他說，寶騰最初在良好管理下，成功累積40億令吉的儲備金，得以在沒有尋求政府金援，以及沒有向銀行借貸下，就能自資在丹絨馬林興建廠房。

他指出，寶騰曾經是成功的，然而當決定允許外國汽車無限制地進入馬來西亞市場，而馬來西亞汽車出口至他國卻受到條件限制時，情況就開始走下坡。

“這一切都是關於進口他國汽車，卻不是出口我們的汽車。當然，若你不出口汽車，你就無法賺取外匯。若你繼續購買外國汽車，你將每年流失大筆錢。”