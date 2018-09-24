馬爾代夫大選變天 反對派促政權和平交接

（馬累24日訊）印度洋島國馬爾代夫昨天舉行總統選舉，反對派候選人薩利赫勝選，被指干預選舉的現任總統亞明則意外落敗。外界對結果感驚訝，惟仍有人恐亞明會設法推翻結果重選。薩利赫促請亞明尊重選民意願，和平交出權力，以及立刻釋放大批政治犯。

亞明暫未宣布承認落敗，亦未有作出任何回應。

選舉委員會公布的計票結果，雖然之前不斷傳出執政當局舞弊，但薩利赫的得票率依然高達58.3%，取得13萬3808票，亞明則取得9萬5526票。全國逾26萬選民中，超過88%選民都有投票。獨立監察機構認為，索利赫以決定性的優勢勝選。

現總統仍未承認落敗

薩利赫隨即宣布勝利，在首都馬累發表全國電視演說。他說：“訊息響亮而清晰，馬爾代夫民眾想要改變、公義和穩定。未來5年，我們會鞏固民主，確保人權和問責，為眾人建設和平公平社會。無論這天你們投票給誰，我向你保證，我會成為馬爾代夫所有民眾的總統。”

或設法推翻結果重選

薩利赫的支持者對意料之外的勝選結果，欣喜萬分，紛紛湧到街上大肆慶祝。馬爾代夫人權委員會前成員托拉勒坦言︰“人民也預計不到這個結果。即使在這個壓抑的環境中，人民仍然表達了立場。”支持薩利赫的民眾直言對結果感驚訝︰“沒有人想到亞明會這樣就輸掉。司法、警隊、保安，他掌控了一切權力。他看起來像是會在最後一分鐘舞弊，突然用某些手段反勝。”

官方大選的結果將在周六宣布。大選前夕，當地警方突搜查薩利赫的競選總部，有議員擔心這是亞明準備推翻結果，強行重選的先兆。

亞明2013年上任後，打壓異己，政敵均被迫流亡國外或淪為政治犯，未能參選。薩利赫獲得所有反對派的支持出選，他所屬的馬爾代夫民主黨領袖、目前流亡海外的前總統納希德稱，這次選舉將國家帶回民主之路，亞明除了承認敗選外，別無選擇。美國亦對勝選的薩利赫表示祝賀，國務院發言人呼籲亞明政府冷靜對待並尊重人民意願。

亞明走親中路線，靠巨額中國貸款增設國家基建，使在當地素有影響力的印度為之警惕，而索利赫則持親西方、印度立場，令大選被視為中印角力場。