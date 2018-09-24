【英超聯賽】奧巴梅揚越位進球 鎗手吃糖5連勝





（倫敦24日訊）“鎗手”阿申納在英超聯賽主場以2比0取勝“太妃糖”埃弗頓，奪得聯賽4連勝兼各項賽事5連勝。拉卡澤特和奧巴梅揚先後進球，當中奧巴梅揚的進球是非常明顯越位在先，但是裁判沒有判決越位。英超並沒有啟用視頻裁判（VAR）。

阿申納在周中歐洲聯賽取勝，主帥埃梅里輪換7人，厄齊爾和拉卡澤特回到首發，托雷拉繼續出場。

阿申納本場表現不好，埃弗頓獲得的得分機會要比槍手更多。但是阿申納兩名前鋒拉卡澤特和奧巴梅揚下半場在3分鐘內連續射進兩球，幫助球隊鎖定3分。拉卡澤特的勁射死角有些“神仙球”的味道。拉卡澤特和奧巴梅揚也捅破本賽季阿申納前10個聯賽進球全由不同球員射進的定律。第59分鐘，厄齊爾帶球進入禁區後橫傳，拉姆塞無法射門又把球再傳給奧巴梅揚，奧巴梅揚輕鬆推入球門。埃弗頓球員紛紛示意奧巴梅揚越位在先，但是裁判判決進球有效。

回放鏡頭顯示，在拉姆塞把球傳給奧巴梅揚的一瞬間，奧巴梅揚比起埃弗頓最後1名後衛要更靠近底線，很顯然這是一個越位進球。但是邊裁並沒有示意越位，主裁摩斯就認為進球有效。英超如果引進VAR的話，就能很容易發現奧巴梅揚越位在先，埃弗頓因此吃了大虧。

埃弗頓主帥席爾瓦賽後批評裁判漏判這次明顯的越位進球。著名槍迷皮爾斯-摩根表示：“奧巴梅揚精彩的空翻慶祝，我們就忽視了一個事實吧，奧巴梅揚越位了有4英里！”

奧巴梅揚進球效率高

奧巴梅揚19場聯賽射進12球的進球效率已經超過當年的“大腿”桑切斯，從1月到現在英超中只有薩拉赫的聯賽進球（16球）比他更多。桑切斯此前來到阿申納踢了20場聯賽才射進12球。奧巴梅揚從2015/16賽季開始到今天，他在140場球會比賽一共射進114個進球，當選過德甲射腳王。奧巴梅揚是阿申納歷史上最快獲得10個英超進球的射腳。

埃梅里：贏球是最關鍵

阿申納主帥埃梅里表示球隊下半場要比上半場好很多，並且盛讚門將切赫的表現。埃梅里說：“勝利對我們非常重要，我們通過自己的方式贏得3分。我們想在上半場更多的控制比賽，但是給了埃弗頓兩三個非常好的進球機會。下半場我們只給他們一個任意球好機會，最後幾分鐘，我們防守非常好。彼得（切赫）有著豐富的經驗和超強的能力，他給了我們所期待的表現。他今天向我們展示自己每天都在努力的這種精神。對於帕帕斯塔索普洛斯的膝蓋傷情，我們需要等待檢查結果。”

屢次救險力保不失 阿申納全靠切赫救命

阿申納以2比0戰勝埃弗頓後，可說全靠門將切赫（36歲）救命。整場比賽，埃弗頓射正球門範圍內次數多達6次，卻沒能取得一個進球，切赫屢次險球力保不失。這是本賽季阿申納的首場零封，切赫表現堪稱完美。

埃弗頓來勢洶洶，從一開場就對著阿申納的球門展開猛攻。阿申納舊將沃爾科特和巴西國腳理查利森的鋒線搭檔，讓阿申納後防線疲於應付。列文開場1分半鐘的單刀就被切赫神勇化解。幾分鐘後的“雙鬼拍門”雖然越位在先，但切赫也做出有效的封堵。面對埃弗頓前場多人的快速衝擊，阿申納一直沒能找出應對之策，最後防守的重擔都只能全部落到切赫身上。

理查利森的遠射，迪涅的任意球，沃爾科特的單刀，埃弗頓連續的禁區內攻門……這些考驗都被切赫從容化解。如果不是切赫力保球門不失，槍手很難說可以取得領先乃至贏得最終的勝利。埃弗頓射正多達6次，比阿申納還要多一次，卻無法取得進球。切赫本賽季的撲救次數達到26次，僅次於彭利的哈特和西罕的法比安斯基。

切赫撲救次數超過1000創史

就本場比賽而言，切赫似乎回到10多年前英超第一門將那種滴水不漏的水準。如果沒有切赫的神勇發揮，埃弗頓至少有兩三個必進球，可能比賽早早就失去懸念。憑借本場的出色表現，切赫也成為英超歷史上第一位撲救次數超過1000的門將。