坦言想到大馬 富察皇后秦嵐“超愛吃榴槤”

（香港24日訊）憑《延禧攻略》飾演“富察皇后”人氣急升的中國女星秦嵐，目前患上感冒抱恙接受大馬傳媒聯訪。

對於“富察皇后”角色爆紅，秦嵐笑稱自己始料未及。“其實剛開始接獲角色，覺得在后宮妃子中皇后的角色較為平淡，結果電視劇推出後卻大受觀眾的喜愛，我也感到很驚喜。”詢及這個角色如此深入民心，接下來會否難以“跳脫”皇后形象，秦嵐說：“好角色可遇不可求，我很慶幸從《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》到《延禧攻略》都遇到，我已經覺得很滿足了。不是每部戲都能夠超越經典，所以需要時間去等待，等待這些好的角色。”

秦嵐被問到如果有機會挑戰《延禧攻略》中的哪個角色？秦嵐點名想演皇上。“如果有機會反串，相信一定會演得很過癮。”此外，自嘲本身性格笨笨的秦嵐笑稱，自己是一個沒有心機的人，這樣的性格在《延禧攻略》裡面大概只能活1集就領飯盒（便當）了。

好想談戀愛

此外，秦嵐自組工作室，並於兩年前簽下於馬新發展的王冠逸，提及在《延禧》中飾演“海蘭察”的他表現如何？秦嵐力讚王冠逸的表現非常好。“《延禧》的對白有很多的古文，這些都不是他生活上熟悉的語言，對他來說是吃力的。我告訴王冠逸每天有空就要去背劇本，而且我亦會召集演員們到我的房間來聚會，我也常常叫他出席，主要是希望他能跟大家混熟。”至於可想過到大馬一遊，秦嵐表示很想，原因竟是：“因為我超愛吃榴槤的。”

而目前感情空窗的秦嵐坦言想談戀愛，“我真的好久沒談戀愛了，最近忙到連睡覺的時間都沒有。”秦嵐期待能夠找到像傅恒（許凱）那樣專一的好男人。“每個女人都希望有個專一的好男人，但世上怎會有個男人好像傅恒那麼好，一生只愛一人呢？我追求的愛情很簡單，互相包容、愛對方、三觀（世界觀、價值觀、道德觀）一致就可以，生活很多細節上，可能有道德意見衝突，物質上的價值有不同，都會對事物看法不同。”

同時，秦嵐透露已接拍新劇，這次她將會跟陳曉、陳建斌及張嘉毅等合作。至於片酬可有水漲船高？“酬勞是加了一些，都是合理的範疇，沒賺到太多錢。”