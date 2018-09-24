4至24元之間 馬航恢復徵燃油費





（吉隆坡24日訊）隨著國際油價不斷上漲，馬航已從9月18日起，向購買機票的乘客徵收燃油附加費。

根據馬航張貼在官網的通告，是依據經濟艙及商務艙，以及飛行區域的不同來徵收燃油附加費，介於4令吉至24令吉。

較早前，馬航已率先於8月13日向外國飛來馬來西亞的屬下航班徵收介於1美元（4.13令吉）至12美元的燃油附加費。

馬航上一次向乘客徵收燃油附加費是於2013年，當時仍由舊公司，即馬來西亞航空系統所營運。

馬航是隨著新加坡的即期飛機燃油價格於上週五閉市時達到88.46美元，或相比前期上漲14%，因此恢復徵收燃油附加費。

根據報導，除了馬航， 國泰航空公司及姐妹公司港龍航空，也從9月起在機票加入港幣652元（344.78令吉）的燃油附加費，以彌補飛機燃油價格上漲造成的虧損。

新加坡航空公司及勝安航空公司從2017年3月起已將燃油附加費領併入為機票價格的一部分，因此機票不再顯現燃油收費這部分。

亞洲航空公司及亞航長程則從2015年2月起在旗下航班推介“不徵收燃油附加費”政策。(LMY)

馬航燃油附加費（9月18日起生效）

區域 商務艙 經濟艙

國內 RM 8.00 RM 4.00

飛東盟 RM 8.00 RM 4.00

飛中東和南亞 RM12.00 RM 8.00

飛北亞和大中華 RM16.00 RM12.00

飛澳洲、紐西蘭和歐洲 RM24.00 RM16.00