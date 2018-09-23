校長涉性侵9男生 老師收集證據報警

（吉隆坡23日訊）可蘭經誦讀學校（Tahfiz）校長，遭指控從今年4月起，涉嫌性侵及非禮9名男學生，導致學生的身心靈受創，尋求老師援助脫離“狼”爪。

警方接獲投報後，逮捕卅餘歲巫裔男子，並於上周三（19日）將他提控上布城地庭；被告將在2017年兒童性侵罪行法令第14條文下面對11項控狀。

據國文《大都會日報》報導，3名老師從學生口中得知校長的惡行後，暗中收集證據，並帶受害者前往吉隆坡警察總部報案。

Tahfiz學校的教師希米（卅余歲），於今年4月接獲兩名學生（14和15歲）的求助，指校長在數月前開始誘騙他們到辦公室睡覺及毛手毛腳性騷擾。

驅魔為由要求共浴

他表示，校長也以驅魔為由，要求受害者一起沐浴，並趁機上下其手；另外，也會以帶受害者出去見見“真實”世界為由，將他們帶往武吉免登及秋傑路一旦的娛樂場所。

兩名受害者向希米求助後，另有7名受害者也鼓起勇氣揭發此事，在收集足夠證據後，希米和兩名同事於本月13日，將9名受害者帶往吉隆坡警察總部投報。

希米坦言，揭發此事後他恐會丟失工作，但他不後悔，因為他要保護學生的安危，免得再有其他受害者。

他提到，9名學生都被帶往吉隆坡醫院檢查，報告顯示所有受害者皆有被非禮的情況，其中一名16歲受害者的腸部有撕裂痕跡，不排除曾遭雞姦。

據知，一些受害者因遭性侵而飽受精神及生理折磨，終日情緒不穩定。

吉隆坡副總警長拿督再努丁證實此案，並吁請民眾若發現身邊有類似個案，應馬上向警方舉報。