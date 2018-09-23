中交首次表態 “東鐵勿久拖不決”

（北京22日訊）中國交通建設股份有限公司相信，東海岸鐵路計劃（ECRL）的問題可獲解決，但認為問題不應久拖不決。

中交集團副總裁孫子宇在中交總部向到訪的大馬傳媒提到，目前後續安排正磋商中，但一旦取消，他們將依據合約和法律保護承包商的合法權益。這是中交自馬來西亞政府指示中交暫停東鐵計劃後，首次表態。中交是在7月6日證實，接獲馬來西亞政府指示停工。在項目停工前，中交已完成五分之一的工程。

他表明，中交可理解馬來西亞新政府做的一切決定，因此，中交也從未對馬來西亞新政府有過任何一句不好評論，因為中交堅信，問題是可獲解決，但同時也很心疼。

相信協商可解決

“新政府上台重審大項目可以被理解的，但時間不能過長。舉例說，中交參與的斯里蘭卡科倫坡港口城項目，曾因政治環境發生變化而停工1年，目前已復工並發展得很好。”

孫子宇聲稱，作為承包商，中交信守合約辦事，相信經協商可以解決。但是項目每天都有損失，不能久拖不決。他拒絕透露一旦東鐵計劃取消後的賠償額，僅表示，由於簽署的合約甲方是業主馬來西亞鐵路銜接公司（MRL） ，因此目前所有的商談都是面對業主。

他解釋，東鐵項目合約是雙方企業本著公平公正的原則，在達成共識的基礎上簽訂的。

“對於東鐵項目，中交可以探討一切方案。我們的態度是積極的，商談的大門永遠敞開。”

孫天宇說，鐵路項目可採用“以公共交通為導向的發展”（TOD-Transit-oriented Development）模式，以公共交通帶動當地居民及商業發展。通過東鐵項目的興建，帶動關丹經濟產業園區，聯動巴生港、關丹港等貿易窗口，造福當地百姓，為馬來西亞注入新活力。

任何項目皆可探討

孫子宇表示，任何項目都有優化空間，可分期建設。是否一定要雙線、北部是否一定要延伸至泰國邊境、是否可分期發展等內容，都可以探討。技術上有方案可解決，但如果取消就沒了。

他提到，中交可理解馬來西亞新政府對於債務危機所做的考量（暫停東鐵），但作為上市公司，我們同樣需對股市投資者有所交代。詢及中馬是否可達成雙贏協議時，他回應說，雙贏原則是我們一貫堅持的，同時這也取決於各方包括兩國政府、業主、馬來西亞民眾、甚至是各位媒體朋友的努力。

“中國為馬來西亞第一大貿易夥伴國，我們堅信中馬友好合作，通過真誠友好、互惠互利協商，達到雙贏。”

回應100億完成東鐵 孫子宇：消息不可考

針對東鐵具體造價的提問，孫子宇解釋，中交和業主的EPCC合約，初期為460億令吉，另外在延長線、雙線上有一些追加，大約為207.8億令吉。中交與業主的合同總計約為667.8億令吉。鐵路向北延伸至泰國邊境，並從鵝嘜延伸到巴生港。

就馬哈迪指，100億令吉就可完成東鐵的問題，他表示，這些信息來源無可考證。不同專業有不同特點，造價的比較，需從規模、地質條件和環境要求等多方考慮。

他說，東鐵項目是一條全新線路，需建設大量施工便道、便橋、混凝土攪拌站、橋樑預製場等大型施工配套設施及施工配套設施。

孫子宇提到，東海岸鐵路項目是一優惠貸款項目，不是投資。本質上，該項目是由中國政府向馬來西亞提供優惠利率低息貸款的友好行為，因銀行提供這種優惠貸款是需中國財政給予貼息補貼。

“當然，由於需馬來西亞政府提供主權擔保，也會相應增加主權債務。優惠貸款項目是中馬兩國友好交流的重要載體，對項目所在國經濟社會發展有著長遠意義。”