旺賽夫：教部收集資料 查“如何毆妻”考題案

（加央23日訊）教長特別顧問旺賽夫說，教長馬智禮已指示教育部收集有關中五伊斯蘭科目“如何毆妻？”SPM考題的資料，直至調查清楚後才會回應。

他說，馬智禮已知人權律師茜蒂卡欣在臉書轉貼上述考題的貼文並標籤馬智禮的事。

茜蒂卡欣也是社運活躍分子。她之前告訴本報記者，那張試題圖片是從他人手中取得的，考題是：“請問如何毆打違抗夫令的妻子？”。

旺賽夫今早代表教長到玻璃市中學巡視遭風災破壞的校舍後，受詢時如此回應。

2週內呈還貸方案

另外，也是國家高等教育基金局主席的旺賽夫說，該局董事已通過一項借貸者償還貸款方案，預料2週內將提呈報告給內閣尋求批准。

他不願透露方案細節，只說明新方案與希盟競選宣言即放寬月入4000令吉以下借貸者延後償還貸款原則相近。

“除了依據借貸者自身能力償還，我們也希望協助低收入者在不影響生活之下還貸。或許（政府）可獎掖願意協助僱員還貸學金的僱主，譬如提供免稅回扣等。我們也建議為中學畢業生提供大學科系就業機會的數據分析，知道如何選擇在職場搶手的科系，畢業後即可找到工作。”

詢及償還PTPTN貸款最新情況，旺賽夫說，目前有60%借貸者繼續償還，但當中並非全部定期還每月數額，有者還50或100令吉不等，有者則隔月付還。

他提醒月入逾4000令吉者必須定期還款，至於面對財務問題者則可到該局討論償還計劃。

“正如首相敦馬哈迪所言：不還PTPTN的人竟不感羞恥。這是我們擔憂的不健康文化。”