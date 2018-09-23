中抗議美制裁軍購 召回海軍司令 延後兩軍會議

（北京23日訊）在中美貿易戰不斷升級之際，美國日前以中國解放軍採購俄羅斯戰機與導彈等軍備為由，對中共中央軍委裝備發展部與部長李尚福實施懲罰性制裁。作為對美方的抗議，中國昨晚宣布召回在美國參加研討會並計劃訪美的海軍司令員沈金龍；此外，也延後原訂週二在北京舉行的中美兩軍聯合參謀部對話機制會議。

中國外交部副部長鄭澤光和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，分別召見美國駐華大使布蘭斯塔德和美國駐華使館代理國防武官孟績偉，提出嚴正交涉和抗議。

鄭澤光指，美方以中國同俄羅斯開展相關軍事合作為由，制裁中國軍方機構及負責人，嚴重違反國際法基本原則，性質極其惡劣，是赤裸裸的霸權主義行徑。中俄軍事合作是兩個主權國家的正常合作，美方無權干涉。

他斥責美方行徑嚴重損害中美兩國、兩軍關係，嚴重影響兩國在國際和地區事務中的合作。中方將採取一切必要措施堅定捍衛國家利益。中方又強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷所謂制裁，否則須負上全部責任。

促美糾正錯誤 撤銷制裁

美國國務院與財政部日前指，中共中央軍委裝備發展部向俄羅斯先後購買蘇35戰機，及S400地對空導彈系統設備，違反美國《反制美國敵人制裁法》，決定禁止軍委裝備發展部在美國的外匯交易，凍結在美國所有財產等。