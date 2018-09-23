【英超聯賽】開季7連勝締新猷 史上最強紅軍

（利物浦23日訊）主場3比0擊敗南安普頓，利物浦獲得英超聯賽開局六連勝，加上周中的歐冠擊敗巴黎圣傑門，“紅軍”迎來新賽季開戰各項賽事7連勝，這在他們隊史上是絕無僅有的，改寫了球隊126年歷史的新紀錄。

利物浦上個賽季獲得英超前四，贏得歐冠資格，同時在歐冠中殺入決賽，紅軍的發揮可謂高光。今夏，利物浦花費重金引進了阿利松、法比尼奧和沙奇裡，同時凱塔正式到利物浦踢球，從實力上說，紅軍出現了驟升。

曾3次聯賽6連勝

與南安普頓一役，利物浦開場10分鐘取得領先，沙奇裡縱向內切射門，皮球打在兩名聖徒後衛身上，反彈入自家網窩內，1比0；第22分鐘，阿諾德開出右側角球，馬蒂普頭球攻門得手，2比0；上半場補時第2分鐘，沙奇裡任意球射門砸在橫樑上彈回球場，薩拉赫快速跟進補射空門，3比0。

如此一來，利物浦在英超打出了強勢的開季6連勝，這也是紅軍歷史上第三次在英格蘭頂級聯賽中打出這樣的成績，前兩次分別是在1978/79賽季（冠軍）以及1990/91賽季（亞軍）。

同時如果將比賽統計擴大到歐冠，這也意味著，紅軍在新賽季開戰後連續七場比賽獲勝，這也讓利物浦創造了球隊新賽季開局連勝的最高隊史紀錄。

未來4場連戰強豪

從這一數據也可以看出，目前的這支利物浦無論與當前的對手比還是與歷史上的任何一支紅軍相比都有優勢。目前各項賽事7連勝的紅軍也成為了本賽季歐冠公認的冠軍熱門之一。

紅軍本賽季的高光發揮與上個賽季無敵的曼市十分相似。而誰可以阻止紅軍聯賽則成為了球迷關注的焦點。而從未來的賽程看，紅軍恐怕不易突破10連勝大關，他們首先在26日與29日兩次對戰切爾西，隨後在10月3日的歐冠對戰那玻利，4天後回來聯賽又要惡戰英超衛冕冠軍曼市。