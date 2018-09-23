公正黨黨選混亂爆衝突 佐哈里阿都： 有人謀奪權







（雙溪大年23日訊）公正黨最高理事拿督佐哈里阿都說，該黨昨日在大年、馬莫、日來區部改選投票時發生的毆鬥事件，像是有人在背後操控的奪權計劃，希望黨中央徹查。

他說，3區毆鬥前都有一共同現象，即非候選人的外來領袖都會出現。

行為猖狂像私會黨徒

佐哈里阿都表示親眼目睹發生在日來區部的經過，該名非候選人的外來某領袖，帶了一班六七十人到場鬧事，二話不說闖入投票中心驅赶在投票的黨員，還強硬地拿走投票儀器，臨走前還踢翻場內桌椅，行為非常猖狂，尤如私會黨分子。

“他們早有準備，否則怎能隨處拿到這些武器？”

也是峨崙州議員的佐哈里阿都今午在日來酒店召開記者會說，他是全國副主席候選人，投票期間到各區部握手拉票很正常，而那些不是候選人的外來領袖，卻在投票期間四處奔波，不禁令人懷疑是否有其他議程。

佐哈里阿都也是公正黨創黨元老，他說，公正黨現在是執政黨，因此很多人要來競選，而該黨至今共有90萬名黨員，在執政後增加了25萬名黨員。

另外，他也希望黨選舉委員會要徹查真相，並重新檢討電子投票系統及人力監督問題，以免問題重演。

電子投票上演全武行 阿菲夫促賽夫丁負責

（北海23日訊）人民公正黨黨選首次採電子投票狀況連連，原任公青團署理團長阿菲夫批評該黨選委會準備不周全，並促請總秘書拿督賽夫丁負起全責。

該黨選委會昨晚在詩布朗再也沙菲拉俱樂部宣布不接受吉打州黨選成績、展延霹靂與玻璃市黨選，惟檳州黨選成績有效，引發黨員不滿，現場上演關門不放人、擲椅子戲碼，激烈衝突也導致一名印裔黨員頭部掛彩。

黨員需一個交代

阿菲夫昨晚針對上述事件說，黨員們需要一個合理交代，因為黨選關乎該黨的未來走向，所有黨員寄予厚望選出領袖與具公信力的黨選成績，惟首次採用電子投票卻狀況不斷，顯然選委會還沒有做好這方面的準備。

在本屆黨選競選公青團團長的阿菲夫說，黨選程序不僅是選委會的責任，也是總秘書處的職責，以確保所登記的黨員名單透明化和公正。

阿菲夫也以自1998年就入黨的峇東埔區部原任副主席阿米爾為例說，阿米爾竟然不在黨員名單內，而這僅是眾多黨員面臨類似狀況的其一個案。對此，身為總秘書的賽夫丁難辭其咎。

“我也呼籲所有黨員，一起向相關單位施壓，以重檢電子投票的可行性，雖然我和署理主席候選人拿督斯里阿茲敏在檳州的成績領先，但我們對該系統存有容易被某方操控的疑慮。”

吁重檢電子投票

較早前，選委會秘書依斯邁尤索說，吉打和檳城的黨選使用的電子投票系統完全沒有問題及操作正常，至於吉打會出現狀況，是因為許多監督員及工作人員皆是首次當值，雖然已經過訓練，但基於黨員在此次黨選非常踴躍投票，造成許多意料之外的狀況。

依斯邁尤索表示，不滿選委會決定的黨員，必須以白紙黑字向該會提呈投訴，要求重選或選舉無效，並不能因為現場支持者不滿的反應，而直接宣布檳城選舉無效。

依斯邁尤索語畢後，現場黨員情緒激動，依斯邁尤索、選委會主席拿督拉昔丁和其餘成員，在保安員護送下最終順利離開現場，惟這時，現場已上演互擲椅子的全武斗。