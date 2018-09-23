安華：勿怪不夠開明 捍衛巫裔權益才能拜相





（怡保22日訊）公正黨候任主席拿督斯里安華聲言，有人認為他不夠開明，過於“馬來人”和“伊斯蘭”；他解釋，如果他失去了“馬來人”和“伊斯蘭”屬性，將沒有資格當首相，因為我國憲法已闡明馬來人權益和伊斯蘭作為官方宗教。

他說，儘管公正黨主席是馬來人和穆斯林，但沒有阻止印裔和華裔入黨，因為他們相信公正黨鬥爭目標。

安華今日出席“新馬來西亞首要任務”活動，向霹靂州公正黨領袖發表演說。

他提到，作為一個馬來人，應該捍衛馬來的權益和地位以及協助貧窮馬來人，公正黨是多元種族和宗教的政黨，各族群的權益都會受到維護。

"我們有很多印裔黨員，他們知道黨主席並非和他們來自同一族群，但仍給予支持，因為他們相信黨能給予其他族群公正公平的對待，我們關注印裔社會的貧窮問題。"

"同樣的，並非每個華裔都富有，我們也關注華裔面對的問題。我才剛和霹靂州務大臣商討關於華人新村的地契問題，他們在這裡生活了幾十年，是我國國民，應該給予重視。"

安華聲言，公正黨懂得各族群的問題，因為是多元種族和宗教的政黨，卻依然會為伊斯蘭教鬥爭，因為黨接受伊斯蘭教是我國的官方宗教，這是不容妥協的。

"只是公正黨並不會利用伊斯蘭教打壓其他人，更不會以伊斯蘭教教義的詮釋懲罰別人，例如別人犯錯就砍他的手。伊斯蘭教引導人們真理之路，成為一個更好的人，同時強調我國的多元種族與宗教社會。"

"我不去理會別人說我只注重馬來文，因為我不想馬來文被侵蝕沒落，我國各族群都應該一同來捍衛馬來文的地位。我們也給予空間去發展其他語文，例如在區域經濟領域越來越重要的中文，以及印裔社會的淡米爾文，更要注重掌握英文。"