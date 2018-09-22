森大臣：巫統難忍在野日子 政府需稱職反對黨監督

（芙蓉22日訊）森州務大臣兼森州公正黨主席阿敏努丁相信，在即將來臨的波德申國會議席補選，若國陣不派候選人上陣，很可能伊斯蘭黨會出來競選，這可從近日巫統和伊黨領袖發表的言論看出端倪。

他認為，隨著巫統元老陸續退黨，可見該黨的內部問題嚴重，而他也早就預料該黨無法忍受當反對黨的日子，畢竟反對黨不易當。

“無論由誰執政，政府都需要有素質的反對黨來扮演監督和制衡的角色，確保國家獲得妥善管理。”

詢及這次的補選預料出現多角戰時，他回應指大馬提倡民主制度，多角戰也是民主的體現，聲稱對此表示歡迎，惟希望競選過程乾淨、有風度和公平，同時不濫用政府機制和資源。

“無論如何，公正黨已做好競選準備，我們已跟全森各區部主席會面，交代各自負責的工作，包括鑑定所需的競選行動室；我們會以團隊合作形式執行任務，相信這次的準備工作會更順利。”

他今午出席“2018年度森州世界藥劑日慶典暨認識你的藥物活動”開幕儀式後，在記者會上這麼指出。

另外，針對政府有意將法定結婚年齡調高至18歲，阿敏努丁坦言，由於涉及的層面很廣，同時得考量到現今的文化氣候、社會問題等因素，森州需要時間與各相關單位討論及收集意見。

出席今午開幕禮的嘉賓有阿敏努丁的夫人旺哈絲妮、森州衛生局局長再努丁、行政議員威拉班、大馬藥劑協會主席安拉依、森州藥劑協會主席李文榮、籌委會主席哈再夫茲亞等。