揚言將助發展波德申 Linsun續表態挺安華

（蘆骨22日訊）日前因掛上“歡迎安華上陣波德申國席”宣傳布條而引起爭議的Linsun集團，再度公開表態全力支持安華，更揚言會在安華中選後，協助他發展波德申。

Linsun集團的董事主席拿督納達拉賈及副主席拿督沙迪斯古瑪，今日聯同另外2個非政府組織，這麼披露。

他們說，不僅是這次的補選，安華在2008年的補選期間，該集團也曾協助助選。這次安華上陣波德申，作為當地的人民，也會義無反顧。

他們指出，這次除了是補選，也是投給我國的第八任首相，作為首相的選區，波德申應該得到更好的經濟及商業發展。

他們希望透過這次的補選，參與的2個非政府組織會開始在民間收集大家對波德申未來發展的意見，之後會把收集到的意見，呈交予安華。

他們相信人民的意見，將可協助安華，把波德申發展得更好。

另一方面，針對日前張掛的巨型布條，該集團也強調，他們只是負責搭建，宣傳布條則是由公正黨所出資。

至於民眾投訴布條危及路人安全，他們指出，搭建的工程完全是符合森州職業安全與衛生局的標準，惟他們坦言，布條確實沒有經過波德申市議會的批准。

無論如何，在事情發生後，他們也自資把巨型布條拆除，整個工程也令他們損失了3500令吉。